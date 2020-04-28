Двое украинских военных получили ранения вследствие 9 обстрелов боевиков на Донбассе

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования девять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе применив запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120-мм и 82-мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, ранены двое военнослужащих, с начала текущих суток зафиксировано два обстрела, без потерь, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Вследствие вражеских обстрелов двое украинских защитников получили ранения", – сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук во вторник.

В частности отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики из стрелкового оружия вели огонь по украинским позициям неподалеку Марьинки; опорные пункты неподалеку Опытного были обстреляны из автоматических станковых гранатометов; ночью у Новоселовки Второй был зафиксирован обстрел из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" НВФ обстреляли украинских военнослужащих у Катериновки со станковых противотанковых и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также выпустили 5 мин 120-го калибра; вблизи Крымского днем были использованы гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы, а вечером осуществлен обстрел из 120-мм миномета, выпущено 7 мин; по защитникам Южного боевики вели огонь из автоматических станковых гранатометов, а позиции возле Попасной вечером были обстреляны из миномета 120-го калибра; позиции около Майского были обстреляны из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В пресс-центре подчеркнули, что украинские военнослужащие, удерживая оборону, "действовали решительно и дали враждебным подразделениям достойный отпор".

По предварительным данным украинской разведки, 27 апреля уничтожено два боевика и еще трое ранено.

С начала текущих суток боевики дважды обстреляли украинские позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". По защитникам Крымского НВФ открывали огонь из 120-мм минометов и гранатометов различных систем. В ответ подразделения Объединенных сил оперативно применяли дежурные огневые средства.

"За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", – подытожили в штабе.