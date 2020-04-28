В Палате представителей США начинают расследование по факту прекращения финансирования ВОЗ администрацией Трампа

Комитет по иностранным делам Палаты представителей США начал расследование по решению президента США Дональда Трампа приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщило в понедельник издание The Hill.

"Объяснение администрации по этому решению не является адекватным, и Комитет по иностранным делам намерен выяснить причины, которые стоят за этим отказом", - цитирует The Hill выдержки из послания председателя комитета Элиота Энгела главе госдепа США Майку Помпео.

Как сообщает издание, Энгел в своем послании назвал ВОЗ "неидеальной" организацией, однако заявил, что "решение президента Трампа остановить финансирование ВОЗ в разгар глобальной пандемии (коронавируса COVID-19 - ИФ) является нецелесообразным и ставит под угрозу жизни", "а также ухудшит и без того катастрофическую ситуацию, подрывая один из ключевых рычагов в борьбе с распространением заболевания".

Британское издание The Guardian в свою очередь сообщает, что Энгел попросил госдепартамент предоставить не позднее 4 мая комплект документов или другую информацию, которая относится к решению о приостановке финансирования организации, в частности перечень заседаний в период между 1 декабря и 14 апреля, на котором обсуждалось финансирование ВОЗ, список правовых органов, под эгидой которых администрация будет осуществлять приостановку финансирования и документы, которые относятся к расследованию деятельности ВОЗ со стороны администрации США.

По словам Энгела, в противном случае комитет рассмотрит применение любых мер, которые имеются в распоряжении комитета. В частности, Энгел отметил, что у него, как у председателя комитета, есть полномочия направлять повестки в федеральные органы.

Ранее в апреле Трамп заявил, что его администрация временно прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), пока в Вашингтоне изучают то, как ВОЗ реагировала на кризис с пандемией коронавируса COVID-19. В частности, президент США называл эту организацию "прокитайской".

По его мнению, в ВОЗ долгое время занимали позицию, которая была выгодна Пекину, и потому поздно предупредили мировое сообщество о том, насколько серьезна угроза COVID-19.