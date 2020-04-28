В районе ООС изъят алкогольный фальсификат на сумму почти 10 млн грн

Сотрудниками Службы безопасности Украины совместно со спецподразделениями налоговой милиции Главного управления Государственной фискальной службы в Донецкой области, входящих в состав Объединенных сил были задержаны два грузовых автомобиля, перевозивших фальсифицированные алкогольные напитки, а также конфискован фальсификат на складах на сумму почти 10 млн грн, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

По информации штаба, оба грузовика были остановлены в Краматорске Донецкой области. Одна из машин двигалась по окраине города в обход контрольных постов. В первой обнаружили 11880 литров алкогольных напитков, стоимостью около 3 млн грн, во втором грузовике перевозили 22711 бутылок алкогольных напитков с признаками фальсификации на сумму более 2 млн грн.

Кроме того, правоохранителями были проведены обыски складских и гаражных помещений, в ходе чего изъято почти 39 тыс. бутылок и 200 десятилитровых тетрапаков фальсифицированных алкогольных напитков на сумму более 4 млн грн.

"Общая стоимость фальсификата, который не попал на полки магазинов, составила почти 10 млн грн", – подчеркнули в штабе.

Все товары и грузовые автомобили, которые осуществляли незаконные перевозки, изъяты. Открыто уголовное производство по ч.1 ст.204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК Украины.