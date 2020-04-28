События

03:47 28.04.2020

Кличко: Во вторник мы представим план первого этапа ослабления ограничений

1 мин читать
Кличко: Во вторник мы представим план первого этапа ослабления ограничений

Мэр Киева Виталий Кличко во вторник, 28 апреля, во время онлайн пресс-конференции, представит план первого этапа ослабления ограничительных мер.

"В 12.00 (вторника – ИФ) я представлю наш план первого этапа, в первую очередь, речь идет о снятии ограничений по работе малого и среднего бизнеса. А также - посещение парков, скверов и мест, где есть минимальная угроза заразиться. А дальше - будем смотреть на динамику заболеваемости", – заявил столичный градоначальник в эфире телеканала "Украина-24" в понедельник.

Кличко отметил, что по сравнению с прошлой неделей, когда количество зараженных в Киеве достигало почти 100 человек в некоторые дни, "сегодня цифры получше". "И мы надеемся, что болезнь пойдет на спад. И именно исходя из такой динамики, будем постепенно ослаблять ограничения", – сказал мэр.

Он также отметил, что общается с мэрами других европейских городов, интересуется их опытом ослабление ограничений в ситуации пандемии.

"Я общаюсь и с мэром Праги, и Берлина, Гамбурга. Интересуюсь, как там постепенно начинают выходить из ограничений. Но все отмечают, что угроза не отступила и в дальнейшем следует придерживаться простых правил - гигиена, мыть чаще руки, соблюдать дистанцию, носить защитные маски. Это обязательные мероприятия, надо выполнять даже при снятии ограничительных мер", - подчеркнул Кличко.

Теги: #киев #карантин #выход #план
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:53 27.04.2020
Работу продовольственных рынков будет ежедневно контролировать Госслужба по безопасности пищевых продуктов – Ляшко

Работу продовольственных рынков будет ежедневно контролировать Госслужба по безопасности пищевых продуктов – Ляшко

20:53 27.04.2020
Харьковская облполиция составила 1144 админпротокола за нарушение правил карантина

Харьковская облполиция составила 1144 админпротокола за нарушение правил карантина

19:45 27.04.2020
Правоохранители сообщили о подозрении бывшему замглавы КГГА Слончаку по факту нападения на патрульного - полиция

Правоохранители сообщили о подозрении бывшему замглавы КГГА Слончаку по факту нападения на патрульного - полиция

19:35 27.04.2020
В Ровенской области в селе, где произошла вспышка COVID-19, ограничили въезд и выезд

В Ровенской области в селе, где произошла вспышка COVID-19, ограничили въезд и выезд

19:13 27.04.2020
Нардепы обратились к премьеру с просьбой дифференцировать карантин по областям

Нардепы обратились к премьеру с просьбой дифференцировать карантин по областям

17:57 27.04.2020
В Украине второй, третий или четвертый этап выхода из карантина могут начаться одновременно – Шмыгаль

В Украине второй, третий или четвертый этап выхода из карантина могут начаться одновременно – Шмыгаль

16:23 27.04.2020
Количество украинцев, поддерживающих необходимость карантина, снизилось до 54% - опрос

Количество украинцев, поддерживающих необходимость карантина, снизилось до 54% - опрос

15:26 27.04.2020
Что смотрят украинцы на карантине: данные "Киевстар ТВ"

Что смотрят украинцы на карантине: данные "Киевстар ТВ"

15:04 27.04.2020
Дождь в ночь на воскресенье в Киеве побил все рекорды за прошлые годы – обсерватория

Дождь в ночь на воскресенье в Киеве побил все рекорды за прошлые годы – обсерватория

14:34 27.04.2020
Количество зарегистрированных безработных за неделю выросло на 26 тыс. человек - Госслужба занятости

Количество зарегистрированных безработных за неделю выросло на 26 тыс. человек - Госслужба занятости

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Следующее заседание ТКГ по Донбассу ожидается 14 мая

В Петропавловской Борщаговке Киевской области в общежитии массовое заболевание коронавирусом, подтверждено уже семь случаев COVID-19 - ОГА

Эвакуация украинцев из-за границы будет проходить постепенно и контролируемо, в формате до четырех самолетов в сутки – президент

Боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня, ранены двое украинских военнослужащих – штаб ООС

В Украине второй, третий или четвертый этап выхода из карантина могут начаться одновременно – Шмыгаль

ПОСЛЕДНЕЕ

Количество случаев COVID-19 в США превысило миллион, умерли уже более 56 тыс. человек

В аэропорт "Борисполь" прибыл борт с эвакуированными из Майами украинцами, пассажиры отправлены на самоизоляцию и обсервацию

Первые ИФА-тестирования на антитела к COVID-19 будут проведены в Одесской и Сумской областях – Ляшко

Минздрав предлагает разрешить работу продовольственных рынков при условии допуска на них в масках

Демократы в штате Нью-Йорк отменили президентские праймериз

Следующее заседание ТКГ по Донбассу ожидается 14 мая

Во Франции продолжает снижаться число госпитализированных с COVID-19

Турция вводит с 1 мая трехдневное ограничение на передвижение в рамках борьбы с COVID-19

ФСБ РФ задержало младшего сержанта Госпогранслужбы Украины на админгранице с Крымом - СБУ

Полковник Нацполиции в Запорожской области систематически вымогал взятки за разрешения на оружие, задержан на взятке в 30тыс. грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА