События

01:50 28.04.2020

В аэропорт "Борисполь" прибыл борт с эвакуированными из Майами украинцами, пассажиры отправлены на самоизоляцию и обсервацию

2 мин читать
В аэропорт "Борисполь" прибыл борт с эвакуированными из Майами украинцами, пассажиры отправлены на самоизоляцию и обсервацию

В Международный аэропорт "Борисполь" прибыл рейс с эвакуированными из Майами (США) украинцами, большинство из которых воспользовались возможностью самоизоляции на дому с условием регистрации в приложении "Действуй дома", часть отправилась на обсервацию, сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

"Самолетом "Майами-Киев" из США прибыли 259 пассажиров, из которых почти половина - украинские ученики, которые попали за океан по американской образовательной программе FLEX", – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в понедельник вечером.

В информации подчеркивается, что эвакуационный рейс из США был специально организован Министерством иностранных дел Украины и Министерством инфраструктуры Украины.

Отмечается, что после приземления сотрудники санитарно-карантинного подразделения вместе с пограничниками Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" осуществили температурный скрининг всем пассажирам.

"Повышение температуры и жалоб на самочувствие зафиксировано не было. Добавим, что пограничники при осуществлении контрольных процедур находились в средствах индивидуальной защиты, а те, кто проводил соответствующие формальности непосредственно на борту самолета, проверяли заполнения пассажирами соответствующих регистрационных форм - еще и в защитных костюмах", – сказано в сообщении.

Кроме того, пограничники по внесенным правительством Украины изменениям в порядок прохождения карантина лицами, прибывшими из-за рубежа предложило прибывшим два варианта двухнедельного карантина – самоизолирование дома при условии регистрации в приложении "Действуй дома" или обсервация.

По информации пограничников, пассажирам, которые оказали предпочтение самоизоляции с использованием приложения, представители Мининфраструктуры оказали помощь в регистрации.

"Всего "Действуй дома" на свои гаджеты установили почти 200 пассажиров этого самолета. Во время пограничного контроля сотрудники Госпогранслужбы проверили внесения этими лицами информации в приложение. Впоследствии эти пассажиры отправились на самоизоляцию по указанному адресу. Остальные лица, прибывших из США, отправились на обсервацию", – подытожили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

Теги: #борисполь #сша #эвакуация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:31 28.04.2020
Количество случаев COVID-19 в США превысило миллион, умерли уже более 56 тыс. человек

Количество случаев COVID-19 в США превысило миллион, умерли уже более 56 тыс. человек

19:01 27.04.2020
Эвакуация украинцев из-за границы будет проходить постепенно и контролируемо, в формате до четырех самолетов в сутки – президент

Эвакуация украинцев из-за границы будет проходить постепенно и контролируемо, в формате до четырех самолетов в сутки – президент

15:54 27.04.2020
Инвесторы сбиты с толку ростом фондового рынка США при "чудовищном" экономическом кризисе

Инвесторы сбиты с толку ростом фондового рынка США при "чудовищном" экономическом кризисе

11:47 27.04.2020
Самолет МАУ забрал из Майами 259 граждан Украины, в том числе 119 детей - посольство Украины в США

Самолет МАУ забрал из Майами 259 граждан Украины, в том числе 119 детей - посольство Украины в США

11:37 27.04.2020
При назначении глав Гостаможни и Госналоговой службы важно придерживаться честных, конкурентных процедур - совместное заявление США и ЕС

При назначении глав Гостаможни и Госналоговой службы важно придерживаться честных, конкурентных процедур - совместное заявление США и ЕС

09:52 27.04.2020
Почти четверть всех жертв коронавируса в мире приходится на США

Почти четверть всех жертв коронавируса в мире приходится на США

09:43 27.04.2020
США могут запретить работу на своей территории трех китайских телекоммуникационных компаний

США могут запретить работу на своей территории трех китайских телекоммуникационных компаний

09:23 27.04.2020
Трамп не исключил дальнейшего сокращения добычи нефти Саудовской Аравией и Россией

Трамп не исключил дальнейшего сокращения добычи нефти Саудовской Аравией и Россией

02:03 27.04.2020
Трамп опроверг сообщения о возможной отставке главы Минздрава США

Трамп опроверг сообщения о возможной отставке главы Минздрава США

23:51 26.04.2020
Трамп и Макрон надеются на скорое совещание постоянных членов СБ ООН по теме коронавируса

Трамп и Макрон надеются на скорое совещание постоянных членов СБ ООН по теме коронавируса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Следующее заседание ТКГ по Донбассу ожидается 14 мая

В Петропавловской Борщаговке Киевской области в общежитии массовое заболевание коронавирусом, подтверждено уже семь случаев COVID-19 - ОГА

Эвакуация украинцев из-за границы будет проходить постепенно и контролируемо, в формате до четырех самолетов в сутки – президент

Боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня, ранены двое украинских военнослужащих – штаб ООС

В Украине второй, третий или четвертый этап выхода из карантина могут начаться одновременно – Шмыгаль

ПОСЛЕДНЕЕ

Первые ИФА-тестирования на антитела к COVID-19 будут проведены в Одесской и Сумской областях – Ляшко

Работу продовольственных рынков будет ежедневно контролировать Госслужба по безопасности пищевых продуктов – Ляшко

Минздрав предлагает разрешить работу продовольственных рынков при условии допуска на них в масках

Демократы в штате Нью-Йорк отменили президентские праймериз

Следующее заседание ТКГ по Донбассу ожидается 14 мая

Во Франции продолжает снижаться число госпитализированных с COVID-19

Турция вводит с 1 мая трехдневное ограничение на передвижение в рамках борьбы с COVID-19

ФСБ РФ задержало младшего сержанта Госпогранслужбы Украины на админгранице с Крымом - СБУ

Полковник Нацполиции в Запорожской области систематически вымогал взятки за разрешения на оружие, задержан на взятке в 30тыс. грн

Харьковская облполиция составила 1144 админпротокола за нарушение правил карантина

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА