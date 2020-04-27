События

23:35 27.04.2020

Минздрав предлагает разрешить работу продовольственных рынков при условии допуска на них в масках

2 мин читать
Минздрав предлагает разрешить работу продовольственных рынков при условии допуска на них в масках

Министерство здравоохранения предлагает разрешить работу продовольственных рынков при условии допуска на них работников, продавцов и посетителей в масках, (в том числе изготовленных самостоятельно) или респираторах.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, такая норма заложена в проекте соответствующего постановления правительства об условиях открытия продовольственных рынков, который ведомство планирует вынести на ближайшее заседание Кабмина.

Проект постановления также предполагает, что работа продовольственных рынков может быть разрешена в случае выполнения еще ряда требований.

Среди таких требований, в частности прохождение бесконтактного температурного скрининга, наличие на каждом входе (въезде) на территорию рынка диспенсеров с антисептиком. При этом количество посетителей, одновременно находящихся на территории рынка, не должно превышать количества из расчета один покупатель на 10 кв. м торговой площади рынка.

Кроме того, постановление предусматривает проведение дезинфекции контактных поверхностей каждые три часа, проведение в конце каждого рабочего дня уборки и дезинфекции всех помещений, включая стационарные торговые места, а также отсутствие неконтролируемой (стихийной) торговли на прилегающей к рынку территории.

Рабочие места продавцов должны находиться друг от друга на расстоянии не менее трех метров, при этом места торговли должны быть оборудованы защитными экранами между продавцами и покупателями из пленки или пластика.

Кроме того, проект постановления предусматривает, что работники рынков должны постоянно информировать посетителей рынка относительно установленных ограничений и о профилактике COVID-19, а также обеспечивать контроль за соблюдением требований по профилактике распространения COVID-19 и оперативно устранять нарушения.

Теги: #рынки #открытие #минздрав #условия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:54 27.04.2020
Инвесторы сбиты с толку ростом фондового рынка США при "чудовищном" экономическом кризисе

Инвесторы сбиты с толку ростом фондового рынка США при "чудовищном" экономическом кризисе

13:35 27.04.2020
Кабмин в среду рассмотрит вопрос о возобновлении работы более 280 продрынков - премьер

Кабмин в среду рассмотрит вопрос о возобновлении работы более 280 продрынков - премьер

10:31 27.04.2020
Мэр Львова инициирует открытие продуктовых рынков

Мэр Львова инициирует открытие продуктовых рынков

10:26 27.04.2020
Украинцы, которые в понедельник прибудут из США, пройдут обсервацию или будут на самоизоляции - Степанов

Украинцы, которые в понедельник прибудут из США, пройдут обсервацию или будут на самоизоляции - Степанов

10:19 27.04.2020
Степанов: мы намерены вскоре увеличить количество ПЦР-тестирований в сутки до 8-10 тыс.

Степанов: мы намерены вскоре увеличить количество ПЦР-тестирований в сутки до 8-10 тыс.

10:10 27.04.2020
Минздрав предложил закупить в госрезерв средства индивидуальной защиты

Минздрав предложил закупить в госрезерв средства индивидуальной защиты

09:30 27.04.2020
В Украине за минувшие сутки 392 новых случая Covid-19, 11 ранее заболевших умерли, 24 выздоровели – Минздрав

В Украине за минувшие сутки 392 новых случая Covid-19, 11 ранее заболевших умерли, 24 выздоровели – Минздрав

09:26 26.04.2020
В Украине за минувшие сутки 492 новых случая Covid-19, 8 ранее заболевших умерли, 58 выздоровели

В Украине за минувшие сутки 492 новых случая Covid-19, 8 ранее заболевших умерли, 58 выздоровели

07:44 26.04.2020
Трамп рассматривает возможность смены министра здравоохранения

Трамп рассматривает возможность смены министра здравоохранения

22:50 25.04.2020
Степанов: "Мы не допустим, чтобы у медиков снижалась зарплата из-за реформы"

Степанов: "Мы не допустим, чтобы у медиков снижалась зарплата из-за реформы"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Следующее заседание ТКГ по Донбассу ожидается 14 мая

В Петропавловской Борщаговке Киевской области в общежитии массовое заболевание коронавирусом, подтверждено уже семь случаев COVID-19 - ОГА

Эвакуация украинцев из-за границы будет проходить постепенно и контролируемо, в формате до четырех самолетов в сутки – президент

Боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня, ранены двое украинских военнослужащих – штаб ООС

В Украине второй, третий или четвертый этап выхода из карантина могут начаться одновременно – Шмыгаль

ПОСЛЕДНЕЕ

Демократы в штате Нью-Йорк отменили президентские праймериз

Следующее заседание ТКГ по Донбассу ожидается 14 мая

Во Франции продолжает снижаться число госпитализированных с COVID-19

Турция вводит с 1 мая трехдневное ограничение на передвижение в рамках борьбы с COVID-19

ФСБ РФ задержало младшего сержанта Госпогранслужбы Украины на админгранице с Крымом - СБУ

Полковник Нацполиции в Запорожской области систематически вымогал взятки за разрешения на оружие, задержан на взятке в 30тыс. грн

Харьковская облполиция составила 1144 админпротокола за нарушение правил карантина

В Италии зафиксирован самый низкий прирост случаев заражения COVID-19 за полтора месяца

В Великобритании за сутки скончались еще 360 человек с коронавирусом

Коронавирус мешает вакцинировать детей от более опасных для них болезней, чем COVID-19 - глава ВОЗ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА