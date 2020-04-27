Следующее заседание ТКГ по Донбассу ожидается 14 мая

Следующее заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, которая в последнее время из-за пандемии коронавируса встречается в режиме видеоконференции, ожидается 14 мая, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник.

Как известно, за несколько дней до заседаний ТКГ проводятся заседания ее нескольких рабочих подгрупп.

Заседания ТКГ в связи с коронавирусом проходили в режиме видеосвязи 26 марта, 8 апреля, 22 апреля.

На заседании 8 апреля украинская сторона инициировала проведение переговорного процесса в ТКГ непрерывно, в режиме видеоконференции. На том же заседании была достигнута договоренность об очередном этапе взаимного освобождения удерживаемых лиц на Донбассе до православной Пасхи, который состоялся 16 апреля.