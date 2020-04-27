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20:59 27.04.2020

ФСБ РФ задержало младшего сержанта Госпогранслужбы Украины на админгранице с Крымом - СБУ

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ФСБ РФ задержало младшего сержанта Госпогранслужбы Украины на админгранице с Крымом - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали факт незаконного задержания младшего сержанта Госпогранслужбы Украины представителями ФСБ РФ на административной границе с временно оккупированной территориией АР Крым, сообщает пресс-центр СБУ.

"После этого представители российских спецслужб, используя насилие и пытки, пытались заставить украинца признаться в якобы умышленном пересечении админграницы с полуостровом. Также ФСБ склоняла мужчину к конфиденциальному сотрудничеству для получения информация по организации боевых дежурств подразделениями Госпогранслужбы. После "выбивания" и видеофиксации признаний в якобы пересечении границы представители РФ доставили украинского военнослужащего к контрольному пункту "Каланчак", - говорится в сообщении.

Так, СБУ проверила информацию об обстоятельствах незаконного задержания пограничника и его контактов с ФСБ РФ.

В связи с указанным СБУ рекомендует воздержаться от поездок в РФ и на временно оккупированные территории. Также в ведомстве напомнили, что в соответствии с ч.2 ст.111 Уголовного кодекса Украины от уголовной ответственности освобождаются граждане, которые на выполнение преступного задачи иностранного государства, иностранной организации или их представителей не совершали никаких действий и добровольно заявляли органам государственной власти о своей связи с ними и о полученном задании.

Теги: #крым #рф #пограничник #фсб
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