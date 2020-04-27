События

21:03 27.04.2020

Во Франции продолжает снижаться число госпитализированных с COVID-19

1 мин читать
Во Франции продолжает снижаться число госпитализированных с COVID-19

Во Франции среди зараженных коронавирусом за последние сутки умерли 437 человек, что составляет с начала эпидемии 23293 летальных исхода, сообщила в понедельник вечером Генеральная дирекция министерства здравоохранения страны.

При этом отмечается продолжающаяся тенденция снижения количества госпитализированных пациентов, в том числе в палатах интенсивной терапии.

Всего во Франции госпитализированы 28055 человек с диагнозом COVID-19, за минувшие сутки поступило на 162 новых пациента меньше, чем за предыдущие 24 часа. В отделениях интенсивной терапии находятся 4608 тяжелобольных. Это на 74 меньше, чем день назад.

В целом в стране с начала эпидемии были госпитализированы 88712 пациентов, заразившихся коронавирусом. За тот же период выписались как вылечившиеся 45513 человек.

По данным Минздрава страны, во Франции всего выявлено 128339 случаев инфицирования COVID-19.

Во вторник в Национальном собрании Франции состоятся дебаты о плане правительства по выходу из режима изоляции и ограничений, введенных в связи с эпидемией COVID-19. Предполагается, что поэтапная реализация этого плана начнется 11 мая. Вместе с тем французские СМИ сообщают, что, если будет наблюдаться новая волна эпидемии, власти возобновят режим изоляции в стране в начале июня.

Теги: #коронавирус #франция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:46 27.04.2020
ЕС выделит 375 млрд евро на восстановление туризма после пандемии

ЕС выделит 375 млрд евро на восстановление туризма после пандемии

20:28 27.04.2020
В Италии зафиксирован самый низкий прирост случаев заражения COVID-19 за полтора месяца

В Италии зафиксирован самый низкий прирост случаев заражения COVID-19 за полтора месяца

20:20 27.04.2020
В Великобритании за сутки скончались еще 360 человек с коронавирусом

В Великобритании за сутки скончались еще 360 человек с коронавирусом

20:20 27.04.2020
Коронавирус мешает вакцинировать детей от более опасных для них болезней, чем COVID-19 - глава ВОЗ

Коронавирус мешает вакцинировать детей от более опасных для них болезней, чем COVID-19 - глава ВОЗ

20:12 27.04.2020
В Петропавловской Борщаговке Киевской области в общежитии массовое заболевание коронавирусом, подтверждено уже семь случаев COVID-19 - ОГА

В Петропавловской Борщаговке Киевской области в общежитии массовое заболевание коронавирусом, подтверждено уже семь случаев COVID-19 - ОГА

20:07 27.04.2020
В Петропавловской Борщаговке Киевской области в общежитии массовое заболевание коронавирусом, подтверждено уже семь случаев COVID-19 - ОГА

В Петропавловской Борщаговке Киевской области в общежитии массовое заболевание коронавирусом, подтверждено уже семь случаев COVID-19 - ОГА

19:22 27.04.2020
Пандемия коронавируса далека от завершения, идет рост случаев в Восточной Европе, Африке, Латинской Америке - глава ВОЗ

Пандемия коронавируса далека от завершения, идет рост случаев в Восточной Европе, Африке, Латинской Америке - глава ВОЗ

19:13 27.04.2020
Нардепы обратились к премьеру с просьбой дифференцировать карантин по областям

Нардепы обратились к премьеру с просьбой дифференцировать карантин по областям

19:01 27.04.2020
Эвакуация украинцев из-за границы будет проходить постепенно и контролируемо, в формате до четырех самолетов в сутки – президент

Эвакуация украинцев из-за границы будет проходить постепенно и контролируемо, в формате до четырех самолетов в сутки – президент

18:52 27.04.2020
Гоструда Украины вводит горячую линию для заболевших COVID-19 медработников

Гоструда Украины вводит горячую линию для заболевших COVID-19 медработников

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Следующее заседание ТКГ по Донбассу ожидается 14 мая

В Петропавловской Борщаговке Киевской области в общежитии массовое заболевание коронавирусом, подтверждено уже семь случаев COVID-19 - ОГА

Эвакуация украинцев из-за границы будет проходить постепенно и контролируемо, в формате до четырех самолетов в сутки – президент

Боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня, ранены двое украинских военнослужащих – штаб ООС

В Украине второй, третий или четвертый этап выхода из карантина могут начаться одновременно – Шмыгаль

ПОСЛЕДНЕЕ

Следующее заседание ТКГ по Донбассу ожидается 14 мая

Турция вводит с 1 мая трехдневное ограничение на передвижение в рамках борьбы с COVID-19

ФСБ РФ задержало младшего сержанта Госпогранслужбы Украины на админгранице с Крымом - СБУ

Полковник Нацполиции в Запорожской области систематически вымогал взятки за разрешения на оружие, задержан на взятке в 30тыс. грн

Харьковская облполиция составила 1144 админпротокола за нарушение правил карантина

Вятрович во вторник идет на допрос в ГБР из-за организации международного форума по Голодомору

Украина может рассчитывать лишь на одну программу МВФ – EFF или RFI – экс-глава Минфина

Кива: Ряд компаний незаконно получили НДС з госбюджета при содействии чиновников ГНС

Вятрович во вторник идет на допрос в ГБР из-за организации международного форума по Голодомору

Правоохранители сообщили о подозрении бывшему замглавы КГГА Слончаку по факту нападения на патрульного - полиция

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА