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20:55 27.04.2020

Полковник Нацполиции в Запорожской области систематически вымогал взятки за разрешения на оружие, задержан на взятке в 30тыс. грн

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Полковник Нацполиции в Запорожской области систематически вымогал взятки за разрешения на оружие, задержан на взятке в 30тыс. грн

Начальник управления превентивной деятельности ГУ Нацполиции в Запорожской области задержан за взятку в размере 30 тыс. грн, сообщает пресс-служба СБУ

По предварительной версии следствия, глава управления превентивной деятельности ГУ Нацполиции в Запорожской области систематически вымогал деньги за предоставление разрешений охотничье гладкоствольное, нарезное оружие, а также на право хранения, ношения устройств для отстрела резиновых пуль травматического действия.

"Такса" за предоставление одного разрешения составляла 6 тыс. грн.

За предоставление разрешений на пять единиц гладкоствольного и травматического оружия он потребовал от местного жителя 30 тыс.грн., и был задержан на рабочем месте во время получения второй части взятки в размере 24 тыс.грн.

Оперативники СБУ задокументировали несколько эпизодов противоправной деятельности полицейского.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды служебным лицом в значительном размере).

Решается вопрос об объявлении задержанному подозрения и избрания меры пресечения.

Разоблачение высокопоставленного полковника Нацполиции региона проводилось совместно оперативными службами СБУ, Государственного бюро расследований в г. Мелитополь, под процессуальным руководством прокуратуры Херсонской области.

Теги: #взятка #полицейский #запорожье
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