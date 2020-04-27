Харьковская облполиция составила 1144 админпротокола за нарушение правил карантина

В Харьковской области с начала действия карантинных ограничений, направленных на недопущение распространения COVID-19, составлено 1144 протоколов по ч.1 ст.44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях, сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в области.

"Большинство административных протоколов составлено в отношении лиц, которые вернулись в страну и отказались от обсервации. Также полицейские обнаружили в общественном месте без защитной маски, трех продавцов, осуществляющих продажу продуктов питания без средств личной безопасности, и обнаружили два заведения, продолжали работать вопреки временным ограничениям",- говорится в сообщении.

За нарушение карантинных правил самоизоляции составлено 844 протокола. Еще 194 админпротокола полицейские составили отношении работников предприятий, учреждений, организаций и других лиц, продолжавших торговлю, несмотря на запрет. 79 нарушений выявлены среди руководителей торговых учреждений питания. 12 административных протоколов работники полиции составили в отношении перевозчиков.