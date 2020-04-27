В Италии зафиксирован самый низкий прирост случаев заражения COVID-19 за полтора месяца

В Италии за последние сутки было подтверждено 1739 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, это самый низкий показатель за период с 10 марта, сообщают в понедельник западные СМИ.

Общее число заразившихся COVID-19 в Италии приближается к 200 тыс. человек и составляет 199 414.

За последние сутки также скончались еще 333 пациента с коронавирусом. В общей сложности, в стране 26 977 человек стали жертвами СOVID-19. 66 624 полностью вылечились.

Итальянские власти рассчитывают ослабить жесткие меры, введенные в стране для сдерживания распространения коронавируса COVID-19 в течение ближайшего месяца. По данным итальянского издания "Коррьере делла сера", если не будет новых всплесков заболеваемости, то агро- и лесопромышленные комплексы возобновят работу 27 апреля. Работа на стройках и на текстильных фабриках может возобновиться 4 мая. До этого времени планируется открыть магазины одежды и обуви.

Точки общепита и парикмахерские в случае благоприятных перспектив могут вновь открыться 18 мая, отмечала "Коррьере делла сера", в то время как другие итальянские СМИ указывали более обтекаемый срок - "вторую половину мая".

Италия является одной из самых эпидемиологически неблагополучных стран как Европы, так и мира. Она стоит на втором месте по количеству смертей пациентов с коронавирусом после США.