В Великобритании за сутки скончались еще 360 человек с коронавирусом

В Великобритании за последние сутки скончались 360 пациентов с коронавирусом COVID-19, что является самым низким подобным показателем за последние четыре недели, сообщил в понедельник телеканал Sky News со ссылкой на британский Минздрав.

Общее число летальных исходов пациентов, госпитализированных с COVID-19, достигло 21 092.

Кроме того, в стране выявлено еще 4310 случаев инфицирования COVID-19.

Таким образом, по состоянию на 27 апреля в Великобритании с начала эпидемии диагностировано более 157 149 случаев заражения коронавирусом.