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20:20 27.04.2020

Коронавирус мешает вакцинировать детей от более опасных для них болезней, чем COVID-19 - глава ВОЗ

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Коронавирус мешает вакцинировать детей от более опасных для них болезней, чем COVID-19 - глава ВОЗ

Ситуация вокруг коронавируса COVID-19 подрывает международные кампании по вакцинированию детей от прочих заболеваний, заявил в понедельник гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Дети могут сталкиваться со сравнительно низким риском тяжелого течения и летального исхода от COVID-19, но им грозит значительный риск этого от других болезней, которые можно предотвратить при помощи вакцин", - сказал он на брифинге.

"Каждый год вакцинируется более 116 млн детей, или 86% всех детей, рождающихся в мире. Но до сих пор в мире есть более 13 млн детей, которые пропускают вакцинацию. Мы знаем, что это число вырастет из-за COVID-19", - пояснил Гебрейесус.

Он напомнил, что из-за коронавируса пришлось приостановить вакцинацию против полиомиелита, а в некоторых странах плановые вакцинации либо остановили, либо сократили их масштаб.

"С началом сезона гриппа в Южном полушарии крайне необходимо, что все получили прививки от сезонного гриппа", - сказал глава ВОЗ.

Он посетовал на то, что ситуацию усугубляет страх родителей или опекунов детей перед COVID-19, мешающий им отвести детей на вакцинацию, а также "ложь и дезинформация" о вакцинировании.

Гебрейесус упомянул, что по информации Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI), уже 21 стране с низким и средним уровнем доходов не хватает вакцин - из-за перекрытия границ.

"К настоящему времени, 14 поддерживаемых GAVI кампаний по вакцинации против полиомиелита, кори, холеры, вируса папилломы человека, желтой лихорадки и менингита были приостановлены - они могли бы дать иммунитет более чем 13 млн человек", - отметил Гебрейесус.

"Трагическая реальность состоит в том, что в результате умрут дети", - сказал он, призвав международное сообщество в полной мере финансировать GAVI, который по словам гендиректора ВОЗ, планирует к 2025 году привить иммунитет посредством 18 вакцин еще 300 млн детей.

Гебрейесус рассказал, что работа GAVI с 2000 года позволило предотвратить 13 млн смертей посредством вакцинации свыше 760 млн детей в самых бедных странах мира.

Отдельно он упомянул малярию: COVID-19, по его словам, может повредить профилактическим мероприятия против этой болезни в 41 стране Африки, что при худшем сценарии может повлечь удвоение количества летальных исходов от заболевания малярией.

Теги: #коронавирус
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