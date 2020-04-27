Вятрович во вторник идет на допрос в ГБР из-за организации международного форума по Голодомору

Народный депутат Украины Владимир Вятрович во вторник идет на допрос в Государственное бюро расследований, куда его вызвали в связи с организацией международного форума по случаю 85-й годовщины Голодомора в 2018 году,

"ГБР квалифицирует организацию международного форума "Украина помнит, мир признает" по случаю 85-й годовщины Голодомора в 2018 году, как "злоупотребление служебным положением, что грозит 5-8 годами тюрьмы", - рассказал народный депутат в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Вятрович также сообщил, что в понедельник Шевченковский районный суд Киева отклонил его жалобу на бездействие ГБР, которое отказалось внести в Единый государственный реєстр досудебных расследований сведения по факту о возможном уголовном правонарушении главы Офиса президента Андрея Ермака и представителя Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске, второго президента Украины Леонида Кучмы.

Он напомнил, что 23 апреля этот же суд удовлетворил аналогичную жалобу о бездействии СБУ и обязал Службу внести данную информацию в Реестр и начать расследование по факту возможной государственной измены со стороны Ермака и Кучмы.

В СБУ агентству "Интерфакс-Украина" тогда отметили, что выполнят решение суда, по которому обязаны зарегистрировать производство по факту возможной госизмены Ермака и Кучмы во время переговоров в Минске. "В данном случае, как и всегда, СБУ будет действовать исключительно в рамках закона", - сказали в пресс-центре спецслужбы.

Как сообщалось, 11 марта 2020г на очередном заседании Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе в Минске, на котором присутствовали руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак, стороны достигли договоренностей по вопросам обмена удерживаемыми лицами, разведения сил и средств, одновременного открытия КПВВ в населенных пунктах Золотое и Счастье, введения "Консультативного совета".

Как сообщает Офис президента Украины на своей странице в Facebook, стороны договорились представить в ТКГ перечень лиц, подлежащих взаимному освобождению, "имея в виду необходимость завершения указанных освобождений в кратчайшие сроки".

Также в ТКГ должны быть представлены окончательно согласованные списки лиц, подлежащих процедуре взаимного освобождения, включительно с итогами верификации, проведенной Международным комитетом Красного Креста, с безусловным и беспрепятственным доступом представителей МККК к определенным лицам на территориях Украины и ОРДЛО.

В сообщении также указывается, что ТКГ решила внести "Консультативный совет" в составе политической подгруппы ТКГ, и данное решение будет подписано после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии о выполнении договоренностей, достигнутых во время саммита в Нормандском формате 9 декабря 2019 года в Париже.

Вятрович возглавлял Украинский институт национальной памяти с марта 2014 года по сентябрь 2019 года.