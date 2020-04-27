События

20:14 27.04.2020

Вятрович во вторник идет на допрос в ГБР из-за организации международного форума по Голодомору

2 мин читать
Вятрович во вторник идет на допрос в ГБР из-за организации международного форума по Голодомору

Народный депутат Украины Владимир Вятрович во вторник идет на допрос в Государственное бюро расследований, куда его вызвали в связи с организацией международного форума по случаю 85-й годовщины Голодомора в 2018 году,

"ГБР квалифицирует организацию международного форума "Украина помнит, мир признает" по случаю 85-й годовщины Голодомора в 2018 году, как "злоупотребление служебным положением, что грозит 5-8 годами тюрьмы", - рассказал народный депутат в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Вятрович также сообщил, что в понедельник Шевченковский районный суд Киева отклонил его жалобу на бездействие ГБР, которое отказалось внести в Единый государственный реєстр досудебных расследований сведения по факту о возможном уголовном правонарушении главы Офиса президента Андрея Ермака и представителя Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске, второго президента Украины Леонида Кучмы.

Он напомнил, что 23 апреля этот же суд удовлетворил аналогичную жалобу о бездействии СБУ и обязал Службу внести данную информацию в Реестр и начать расследование по факту возможной государственной измены со стороны Ермака и Кучмы.

В СБУ агентству "Интерфакс-Украина" тогда отметили, что выполнят решение суда, по которому обязаны зарегистрировать производство по факту возможной госизмены Ермака и Кучмы во время переговоров в Минске. "В данном случае, как и всегда, СБУ будет действовать исключительно в рамках закона", - сказали в пресс-центре спецслужбы.

Как сообщалось, 11 марта 2020г на очередном заседании Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе в Минске, на котором присутствовали руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак, стороны достигли договоренностей по вопросам обмена удерживаемыми лицами, разведения сил и средств, одновременного открытия КПВВ в населенных пунктах Золотое и Счастье, введения "Консультативного совета".

Как сообщает Офис президента Украины на своей странице в Facebook, стороны договорились представить в ТКГ перечень лиц, подлежащих взаимному освобождению, "имея в виду необходимость завершения указанных освобождений в кратчайшие сроки".

Также в ТКГ должны быть представлены окончательно согласованные списки лиц, подлежащих процедуре взаимного освобождения, включительно с итогами верификации, проведенной Международным комитетом Красного Креста, с безусловным и беспрепятственным доступом представителей МККК к определенным лицам на территориях Украины и ОРДЛО.

В сообщении также указывается, что ТКГ решила внести "Консультативный совет" в составе политической подгруппы ТКГ, и данное решение будет подписано после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии о выполнении договоренностей, достигнутых во время саммита в Нормандском формате 9 декабря 2019 года в Париже.

Вятрович возглавлял Украинский институт национальной памяти с марта 2014 года по сентябрь 2019 года.

Теги: #вятрович
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:03 27.04.2020
Вятрович во вторник идет на допрос в ГБР из-за организации международного форума по Голодомору

Вятрович во вторник идет на допрос в ГБР из-за организации международного форума по Голодомору

17:23 23.04.2020
Суд обязал СБУ начать расследование возможной госизмены Ермаком и Кучмой - Вятрович

Суд обязал СБУ начать расследование возможной госизмены Ермаком и Кучмой - Вятрович

11:24 16.04.2020
Вятрович расценивает его вызов на допрос в ГБР по делу об организации посвященного Голодомору международного форума как репрессии против оппозиции

Вятрович расценивает его вызов на допрос в ГБР по делу об организации посвященного Голодомору международного форума как репрессии против оппозиции

10:44 15.04.2020
Вятрович сообщил, что его вызвали на допрос в ГБР по делу о проведении форума, посвященного годовщине памяти жертв Голодомора

Вятрович сообщил, что его вызвали на допрос в ГБР по делу о проведении форума, посвященного годовщине памяти жертв Голодомора

16:16 15.01.2020
Вятрович требует от Бородянского объяснить принципы работы телеканала, который будет вещать на оккупированные территории вместо иновещания

Вятрович требует от Бородянского объяснить принципы работы телеканала, который будет вещать на оккупированные территории вместо иновещания

14:41 04.12.2019
Вятрович о назначении Дробовича главой УИНП: В национальной памяти может не остаться места для Украины и украинцев

Вятрович о назначении Дробовича главой УИНП: В национальной памяти может не остаться места для Украины и украинцев

10:33 03.12.2019
Вятрович принял присягу нардепа и вошел во фракцию "Евросолидарности"

Вятрович принял присягу нардепа и вошел во фракцию "Евросолидарности"

15:39 15.11.2019
В суде пытаются оспорить признание Вятровича народным депутатом, утверждает нардеп Гончаренко

В суде пытаются оспорить признание Вятровича народным депутатом, утверждает нардеп Гончаренко

12:44 15.11.2019
Вятрович удивлен, что руководство Рады не готово дать ему возможность принять присягу нардепа в пятницу

Вятрович удивлен, что руководство Рады не готово дать ему возможность принять присягу нардепа в пятницу

19:15 14.11.2019
ЦИК признала избранным и зарегистрировала нардепом Вятровича

ЦИК признала избранным и зарегистрировала нардепом Вятровича

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Петропавловской Борщаговке Киевской области в общежитии массовое заболевание коронавирусом, подтверждено уже семь случаев COVID-19 - ОГА

Эвакуация украинцев из-за границы будет проходить постепенно и контролируемо, в формате до четырех самолетов в сутки – президент

Боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня, ранены двое украинских военнослужащих – штаб ООС

В Украине второй, третий или четвертый этап выхода из карантина могут начаться одновременно – Шмыгаль

ВСК Рады по расследованию взрывов на военных складах в 2014- 2018гг выявила факты попыток манипуляции результатов следствия – Арахамия

ПОСЛЕДНЕЕ

В Италии зафиксирован самый низкий прирост случаев заражения COVID-19 за полтора месяца

В Великобритании за сутки скончались еще 360 человек с коронавирусом

Коронавирус мешает вакцинировать детей от более опасных для них болезней, чем COVID-19 - глава ВОЗ

Украина может рассчитывать лишь на одну программу МВФ – EFF или RFI – экс-глава Минфина

В Петропавловской Борщаговке Киевской области в общежитии массовое заболевание коронавирусом, подтверждено уже семь случаев COVID-19 - ОГА

Кива: Ряд компаний незаконно получили НДС з госбюджета при содействии чиновников ГНС

В Петропавловской Борщаговке Киевской области в общежитии массовое заболевание коронавирусом, подтверждено уже семь случаев COVID-19 - ОГА

Правоохранители сообщили о подозрении бывшему замглавы КГГА Слончаку по факту нападения на патрульного - полиция

Гендиректор госпредприятия пытался дать взятку в 210тыс. грн врио руководителя ГАЗО за назначение ему премий

В Ровенской области в селе, где произошла вспышка COVID-19, ограничили въезд и выезд

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА