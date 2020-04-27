В Петропавловской Борщаговке Киевской области в общежитии массовое заболевание коронавирусом, подтверждено уже семь случаев COVID-19 - ОГА

В селе Петропавловская Борщаговка Киевской области в общежитии, где по предварительным данным сейчас проживает 152 человека, произошло массовое заболевание коронавирусом, подтверждено уже семь случаев COVID-19, сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации (ОГА).

"Очередной случай массового заболевания коронавирусом в общежитии в с. П. Борщаговка (ул. Бархатная, 18-А) (Киево-Святошинский район). Это 20-ти этажное здание, принадлежащее частному вузу. Система - блочная. На каждом этаже по 4 блока. На каждые три комнаты: кухня и санузел. По предварительным оценкам, в настоящее время там находится 152 человека, в основном иностранные студенты. Заболело 6 из них и комендант общежития", - сказано в сообщении на страицеив Фейсбуке.

Отмечается, что очаг заболевания обнаружили случайно – им оказался 22-летний юноша, не имеющий симптомов COVID-19.

"В ночь на пятницу 22-летнему парню стало плохо, и он потерял сознание. Никаких симптомов коронавируса не было. Однако в больнице ему сделали ПЦР-тест и за сутки узнали о положительном результате", - добавили в ОГА.

В тот же день медики начали тестировать контактных лиц. Так, на сегодня протестовали 20 человек, также вечером поступило еще 50 образцов. Тестирование продолжается.

Согласно решению Кабинета министров Украины, указанное общежитие определено изолятором. В общежитие ограничен доступ посторонних лиц; ограничено передвижение жителей между этажами; проводится ежедневный температурный скрининг всех жителей; проведена дезинфекция общежития.

Как сообщалось, по данным Минздрава Украины, по состоянию на утро 27 апреля в Киевской области было зафиксировано 570 случаев коронвируса (57 выздоровели).