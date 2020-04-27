Кива: Ряд компаний незаконно получили НДС з госбюджета при содействии чиновников ГНС

Главному следственному управлению Нацполиции следует проверить информацию о незаконном возмещении НДС предприятиям теневого сектора экономики при активном содействии чиновников Государственной налоговой службы, заявил народный депутат Илья Кива в своем Telegram-канале, приложив фотокопию соответствующего депутатского обращения, передает 112.ua.

"Из открытых источников информации стало известно о том, что с сентября 2019 года по апрель 2020 года чиновники ГНС принимали решение о возмещении НДС предприятиям теневого сектора экономики. В таких действиях чиновников ГНС есть признаки преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.1 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины", - отметил нардеп.

Кива пояснил, что, согласно имеющейся информации, ряд компаний, "которые входят в состав так называемых конвертационно-транзитных групп и осуществляют нереальные хозяйственные операции, в том числе с подменой номенклатуры товаров и услуг" получили возмещение из государственных средств, в частности, в марте текущего года, - на основании полученной от Минфина информации из Реестра заявлений о возвращении сумм бюджетного возмещения НДС, судебных решений, выводов органов ГНС.

В депутатском обращении нардеп перечислил компании, которые находятся 10-ти областях Украины и в Киеве, и суммы, полученные ими из госбюджета.

"В случае подтверждения этих фактов прошу внести в ЕРДР ведомости о совершении чиновниками ГНС уголовных правонарушений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.1 ст.364 УК Украины, предоставить полный перечень объектов хозяйствования, которые получили возмещение НДС с сентября 2019 года по апрель 2020 года", - говорится документе.