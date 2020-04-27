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19:45 27.04.2020

Правоохранители сообщили о подозрении бывшему замглавы КГГА Слончаку по факту нападения на патрульного - полиция

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Правоохранители сообщили о подозрении бывшему замглавы КГГА Слончаку по факту нападения на патрульного - полиция

Правоохранители сообщили о подозрении бывшему заместителю главы Киевской городской государственной администрации Владимиру Слончаку, ударившему полицейского, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Полицейские столицы сообщили о подозрении теперь уже экс-заместителю главы КГГА по факту нападения на патрульного. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - сказано в сообщении на странице в Фейсбуке.

По согласованию с Киевской местной прокуратурой №9 задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Как сообщалось, 26 апреля вечером патрульные полицейские остановили автомобиль Mercedes из-за того, что водитель забыл включить фары. За рулем была депутат Киевсовета и заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Людмила Костенко. С ней в салоне авто находился первый заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий, глава набсовета ХК "Киевгорстрой" Слончак, некорректно общавшийся с правоохранителями.

Во время общения патрульные заподозрили, что водитель находилась в состоянии опьянения. Ей предложили пройти тест на драгере, однако женщина отказалась. Слончак начал агрессивно себя вести, решил выйти из авто, начал приставать к инспектору патрульной полиции, а затем вообще набросился на него с кулаками. Его задержали, а полицейскому вызвали "скорую" и госпитализировали с травмой.

Задержанные отказались от проведения теста на алкоголь, автомобиль был эвакуирован на штраф-стоянку. На водителя был составлен административный протокол по ст.130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) Кодекса Украины об административных правонарушениях, а пассажира задержали в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины и доставили его в изолятор временного содержания.

По факту угрозы или насилия в отношении работника правоохранительного органа было начато уголовное производство по ч.2 ст.345 Уголовного кодекса Украины.

27 апреля Киевский городской голова Виталий Кличко уволил своего заместителя Владимира Слончака в связи с инцидентом.

Теги: #киев #кгга #нападение
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