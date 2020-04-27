Гендиректор госпредприятия пытался дать взятку в 210тыс. грн врио руководителя ГАЗО за назначение ему премий

В Киеве под процессуальным руководством прокуроров САП детективы НАБУ совместно с СБУ разоблачили генерального директора государственного предприятия на предоставлении неправомерной выгоды в размере 210 тыс. гривень временно исполняющему обязанности председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО).

"Указанные средства гендиректор предприятия передал должностному лицу по согласованию назначения ему ежеквартальной и годовой премий в сумме более 430 тыс. грн", - говорится в сообщении пресс-службы САП в понедельник.

Генеральному директору инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.369 УК Украины, то есть предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.