Пандемия коронавируса далека от завершения, идет рост случаев в Восточной Европе, Африке, Латинской Америке - глава ВОЗ

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на фоне ослабления мер изоляции в ряде стран Европы, предупредил, что пандемия коронавируса COVID-19 вовсе не подходит к концу.

"Пандемия далека от своего конца. ВОЗ продолжают беспокоить нарастающие тренды (с увеличением количества случаев заболевания - ИФ) в Африке, Восточной Европе, Латинской Америке и некоторых странах Азии. Как и во всех прочих регионах, в странах этих регионов сообщается не обо всех случаях заболевания и летальных исходов, из-за небольших возможностей по взятию анализов", - сказал он на брифинге в понедельник.

Он подчеркнул, что, хотя в Европе ввиду уменьшения масштаба прироста новых случаев COVID-19 начинают ослаблять меры социальной изоляции, в ВОЗ считают необходимым продолжать по-прежнему выявлять все случаи коронавируса и лечить их.

При этом он напомнил, что ВОЗ продолжает оказывать помощь ряду стран: в частности, на прошлой неделе организация отправила медицинские грузы в более чем 40 стран Африки. Всего, добавил Гебрейесус, ВОЗ отправила средства индивидуальной защиты в 105 стран, а лабораторные грузы - в более чем 127 стран.