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17:49 27.04.2020

ВСК Рады по расследованию взрывов на военных складах в 2014- 2018гг выявила факты попыток манипуляции результатов следствия – Арахамия

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ВСК Рады по расследованию взрывов на военных складах в 2014- 2018гг выявила факты попыток манипуляции результатов следствия – Арахамия

Кто и что стоят за пожарами и взрывами на арсеналах Вооруженных сил Украины, должно определить следствие, заявляет глава парламентской фракции "Слуга народа", руководитель временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию взрывов на военных складах в 2014- 2018 года Давид Арахамия.

"Есть ли в этом преступление или кто в этом виновен, должно определять следствие. Мы не следственные органы", - сказал Арахамия, презентуя промежуточный отчет временной следственной комиссии на брифинге в понедельник в Киеве.

По словам Арахамии ВСК провела часть проверки хода расследования правоохранительными органам Украины причин взрывов на складах боеприпасов.

Он напомнил, что в результате шестимесячной работы ВСК поставила под сомнение ранее существовавшую версию о подрыве арсенала в Балаклее Харьковской области посредством беспилотника.

"Выяснилось, что версия с беспилотником неправдивая, и что основная версия - подрыв изнутри. Кто это все подрывал, кто в этом виновен, мы не знаем, это надо далее продолжать следствию, но мы точно знаем, что это не беспилотник", - отметил Арахамия.

Он рассказал, что ВСК выяснила, что на экспертов и следователей оказывалось давление.

"Мы не хотим впустую обвинять, но были факты, которые свидетельствуют о попытках манипуляции и результатов следствия и по которым, надо начать отдельное производство", - рассказал народный депутат.

По словам Арахамии, после того, как эксперты из Харьковского НИИ экспретиз пришли к выводу, что причиной взрыва мог быть внутренний взрыв, "их отстранили и передали это очень быстро в Киев".

Согласно отчету, после того, как представители Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени М.С.Бокариуса озвучили следователям управления СБУ в Харьковской области и процессуальным военным прокурорам предварительные выводы о причинах взрывов на арсенале в Балаклее – "выполнение экспертизы… было остановлено, материалы переданы для дальнейшего исследования в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз".

"После того фактически не давали им раскрыть рот. Только благодаря тому, что сейчас сменилась власть, и мы уделили этому много внимания… Они не хотели разговаривать сначала и только потом, когда мы пообещали максимальную защиту всем, кто будет говорить правду, только после этого начался нормальный плодотворный разговор", - рассказал руководитель ВСК.

Арахамия также напомнил, что ВСК рекомендовала правоохранительным ведомствам передать досудебное расследование уголовного производства из УСБУ Харьковской области другому органу, однако из Генпрокуратуры времен генпрокурора Руслана Рябошапки поступил отрицательный ответ, а СБУ никак не отреагировало.

Нардеп сообщил, что на прошлой неделе аналогичное письмо отправлено Генпрокурору Ирине Венедиктовой.

Как сообщалось, временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады по расследованию взрывов на военных складах ставит под сомнение вывод о применении беспилотных летательных аппаратов для подрыва арсенала в Балаклее Харьковской области в марте 2017 года.

"Комиссией установлено, что… материалы уголовного производства… содержат объективные сведения, свидетельствующие об отсутствии в момент взрывов каких либо летательных аппаратов в районе Балаклеи, а также другие факты, которые обоснованно ставят под сомнение выводы о применении беспилотных летательных аппаратов для подрыва арсенала", - говорится в отчете комиссии, обнародованной на сайте Верховной Рады.

В отчете отмечается, что комиссия проинформировала СБУ, Генпрокуратуру о несоответствии материалов уголовного производства фактическим обстоятельствам событий, однако силовые ведомства не прореагировали должным образом. И уголовное производство осталось практически без движения в следственном отделе Управления СБУ в Харьковской области с основной версией - уничтожение арсенала беспилотным летательным аппаратом.

Согласно заключению специалистов, проводивших по решению комиссии комплексную судебную военную, взрывотехническую и пожаротехническую экспертизу, воронка на технической территории 65 арсенала ЦРАУ (Центрального ракетно –артиллерийского управления – ИФ) Вооруженных сил Украины в Балаклее Харьковской области образовалась в результате фугасного действия направленного взрыва, погруженного в почву заряда бризантного взрывчатого вещества, в состав которой входили тринитротолуол (тротил), гексоген, пентаэритриттетранитрат (ТЭН), что характерно для подрывных зарядов кумулятивно-фугасного принципа действия.

Временная следственная комиссия Рады по вопросам расследования пожара (взрывов) на складах боеприпасов в Ичне (Черниговская обл.), Калиновке (Винницкая обл.), Балаклее (Харьковская обл.), Сватово (Луганская обл.), Кривой Рог (Днепропетровская обл.) в 2014-2018 годах была создана 31 октября 2019 года.

Время действия ВСК (полгода – ИФ-У) заканчивается и в Раде зарегистрирован проект постановления о продлении ее работы.

Теги: #всу #склады #арахамия #рада #вск #взрывы
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