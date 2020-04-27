В Харьковском военном госпитале подтверждено 14 случаев COVID-19, в том числе 9 у врачей - Кучер

В Военно-медицинском клиническом центре Северного региона (Харьковском военном госпитале) зафиксирована вспышка COVID-19, сообщил глава облгосадминистрации Алексей Кучер.

"Там зафиксировано 14 человек на сегодняшний день. Из них 8 врачей, который там работают, 9-й прикрепленный, находится в командировке, и 5 военнослужащих", - сказал Кучер в эфире UA:Харків в понедельник.

Как уточнили в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Харьковской ОГА, из 5 пациентов госпиталя, двое - военные пенсионеры, в том числе и 82-летний.

Он отметил, что в части случае болезнь протекает бессимптомно, из-за чего есть случаи, когда врачи сомневаются в диагнозе.

"При этом врачи, у которых установлено инфицирование, не верят, что они болеют. Они у своего руководства получили разрешение направить образцы еще в Киев, чтобы проверить наличие коронавируса", - сказал Кучер.

Он выразил обеспокоенность, что в целом по области растет заболеваемость среди медиков (их больше четверти заболевших) и в ряде медучреждений фиксируются вспышки COVID-19. Поэтому Кучер еще раз призвал медиков придерживаться рекомендаций Минздрава в части использования средств индивидуальной защиты, а в случае их отсутствия или ограничения на использование со стороны руководства, - обращаться к нему лично.

Как сообщалось, по состоянию на утро понедельника в Харьковской области зарегистрировано 407 подозрений на COVID-19 (в том числе 49 - за минувшие сутки). Из них 196 случаев - подтверждено, 91 - опровергнут, остальные - на стадии проверки.Из 196 заболевших 15 человек выздоровели, 4 - умерли.

Среди заболевших почти поровну мужчин и женщин (96 и 100 человека соответственно). Чуть больше половины случаев подтвержденного COVID-19 зарегистрировано в Харькове (100 человек).

Больше всего случаев COVID-19 подтверждено в возрастных группах от 41 до 60 (81 человек). Меньше всего - в возрастных группах старше 80 лет (5 человек) и до 20 лет (13 человек). В возрастных группах от 21 до 40 лет и от 61 до 80 лет зафиксировано 56 и 41 случай соответственно.

Из 177 болеющих 83 человека госпитализированы (в том числе 2 человека подключены к ИВЛ).

С подозрением на COVID-19 госпитализировано 97 человек, 23 находятся на самоизоляции.