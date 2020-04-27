События

17:39 27.04.2020

В Турции задержали более 400 человек из-за публикации провокационных заявлений о ситуации с COVID-19

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В Турции заключили под стражу 402 человека по обвинению в распространении дезинформации в социальных сетях по поводу ситуации с пандемией коронавируса COVID-19, сообщило в понедельник МВД Турции.

"За последние 42 дня были проанализированы 6362 аккаунта в социальных сетях, выявлены 855 подозреваемых, 402 задержаны", - говорится в твиттере министерства.

По данным представителя турецкого МВД, некоторые посты содержали заявления о том, что общенациональные чрезвычайные меры будут поддерживаться дольше, чем объявленный на несколько дней комендантский час, а также обвинения в адрес правительства в предоставлении ложной информации о числе летальных исходов.

Отмечается, что такая информация является "беспочвенной и провокационной".

Ранее в апреле министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что принятые Анкарой ограничительные меры в борьбе с распространением коронавируса, в том числе комендантский час, привели к существенным успехам.

В апреле в Турции неоднократно вводили комендантские часы на несколько дней. В частности, 11 апреля был введен комендантский час на 48 часов, а 23 апреля - на четыре дня.

По состоянию на 27 апреля в Турции диагностировано 110130 случаев заражения COVID-19, 2805 инфицированных скончались.

Теги: #коронавирус #турция
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