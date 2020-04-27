События

17:38 27.04.2020

В Запорожье в общежитии, где произошла вспышка коронавируса, COVID-19 подтвержден у 15 человек, шестеро из которых - дети

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В Запорожье из 166 жильцов общежития, закрытого на карантин из-за вспышки короновирусной инфекции в минувшую субботу, COVID-19 обнаружен у 15 человек, в том числе у 6 детей.

Как рассказал в ходе брифинга в понедельник главный санитарный врач Запорожской области Роман Терехов, в течение последних дней медики провели тестирование на COVID-19 у всех 166 человек, фактически проживающих в запорожском общежитии, где зафиксировано массовое заболевание короновирусной инфекцией.

В результате обследования местных жильцов, выявлено 15 заболевших COVID-19 , 6 из которых - дети возрастом от 10 до 17 лет.

Также тестирования на COVID-19 проведены и среди контактного круга жительницы общежития - вероятного источника распространения инфекции, которая была первой госпитализирована в областную инфекционную больницу.

Женщина заболела ОРВИ еще 13 апреля и лечилась амбулаторно, а 21 апреля после тестирования на COVID-19 был установлен ее точный диагноз.

Поскольку заболевшая оказалась медицинским работником одного из роддомов Запорожья, на месте ее работы провели тестирование на COVID-19 у 46 контактных с ней лиц - 35 человек из медперсонала и 11 пациентов медучреждения. Ни у кого из обследованных короновирусной инфекции не выявлено.

На сегодняшний день, заболевшие госпитализированы в 7-ю и 8 – ю городские больницы. У одной из заболевших состояние тяжелое, женщина получает кислород. У остальных больных состояние средней тяжести.

На данное время все жильцы общежития находятся в обсервации по месту проживания.

Общежитие закрыто на карантин, там установлен полицейский пост.

Как сообщалось, по состоянию на 27 апреля в Запорожской области зафиксировано 204 случая заболевания коронавирусной инфекцией, 128 из которых - в г.Запорожье .

Также в регионе зарегистрировано 5 летальных случаев от COVID-19 .

Теги: #общежитие #коронавирус #запорожье
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