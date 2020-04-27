Спасатели ликвидировали один из пожаров в Овручском районе Житомирской области - ГСЧС

В Житомирской области спасателям удалось ликвидировать пожар лесной подстилки на территории Нагорнянского лесничества, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"27 апреля ликвидирован пожар лесной подстилки вблизи с.Нагоряны на территории Нагорнянского лесничества", - сказано в сообщении.

Также в ведомстве напомнили, что 26 апреля, спасатели ликвидировали самый большой очаг пожара в Овручском районе (Выступовичи - Желудевка), продолжаются работы на трех локализованных очагах (Острова, Можары, Первомайское).

Так, в Олевском районе ликвидирован один очаг пожара (Октябрьское, 24 апреля), осуществляются меры по ликвидации четырех локализованных очагов (Замысловичи, Перга, Озеряны, Пояски).

Всего к работам в Олевском и Овручском районах привлечено более 500 человек и 95 ед. техники (от ГСЧС 60 чел. и 15 ед. техники).