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17:09 27.04.2020

В Змиевской ЦРБ подтверждено 25 случаев COVID-19, она будет закрыта на карантин – глава Харьковской ОГА

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В Змиевской ЦРБ подтверждено 25 случаев COVID-19, она будет закрыта на карантин – глава Харьковской ОГА

В Змиевской центральной районной больнице Харьковской области COVID-19 подтвержден у 11 врачей и 14 пациентов, в связи с чем она будет закрыта на карантин, сообщил глава облгосадминистрации Алексей Кучер.

"Мы будем принимать решение о закрытии этой больницы, потому что в двух отделениях уже нашло свое подтверждение распространение коронавируса… 25 человек было инфицировано", - сказал Кучер в эфире "UA:Харкiв" в понедельник.

Он отметил, что, скорее всего, распространение инфекции началось с детского отделения, где лежал ребенок с пневмонией, у которого позднее был подтвержден COVID-19. Кучер отметил, что пробы взяли, пока ребенок еще был на лечении, однако результаты были получены уже после того, как его выписали. Кроме того, Кучер признал, что высокий процент заболеваемости среди медиков свидетельствует о том, что не все они придерживаются рекомендаций Минздрава в части использования средств индивидуальной защиты.

"Эпидрасследование все-таки показывает, что не совсем соблюдали врачи те рекомендации, которые даны Министерством здравоохранения", - сказал Кучер.

Как сообщалось, по состоянию на утро понедельника в Харьковской области зарегистрировано 407 подозрений на COVID-19 (в том числе 49 - за минувшие сутки). Из них 196 случаев - подтверждено, 91 - опровергнут, остальные - на стадии проверки.

Из 196 заболевших 15 человек выздоровели, 4 - умерли.

Среди заболевших почти поровну мужчин и женщин (96 и 100 человека соответственно). Чуть больше половины случаев подтвержденного COVID-19 зарегистрировано в Харькове (100 человек). На втором и третьем месте по количеству больных Змиевский (30 человек) и в Валковский районы области (24 человека).

Больше всего случаев COVID-19 подтверждено в возрастных группах от 41 до 60 (81 человек). Меньше всего - в возрастных группах старше 80 лет (5 человек) и до 20 лет (13 человек). В возрастных группах от 21 до 40 лет и от 61 до 80 лет зафиксировано 56 и 41 случай соответственно.

Из 177 болеющих 83 человека госпитализированы (в том числе 2 человека подключены к ИВЛ).

С подозрением на COVID-19 госпитализировано 97 человек, 23 находятся на самоизоляции.

Теги: #коронавирус #кучер #харьковская_область
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