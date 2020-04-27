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15:59 27.04.2020

СБУ завершила досудебное расследование «дела Гандзюк»

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СБУ завершила досудебное расследование «дела Гандзюк»

Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата этого же совета Алексея Левина в организации нападения на Екатерину Гандзюк, сообщает СБУ.

«Все материалы готовы, сотрудники СБУ профессионально сделали свою работу и собрали доказательную базу, которая позволит четко доказать позицию обвинения в суде. Надеюсь, это дело будет рассмотрено в первую очередь. Исполнители и заказчики убийства Екатерины Гандзюк получают заслуженное наказание », - заявил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

В СБУ отмечают, что по версии следствия, Мангер подозревается в том, что по предварительному сговору с Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений Гандзюк, которые привели к ее смерти.

«Мангер и Левин подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины», - говорится в сообщении спецслужбы.

В СБУ информируют, что следователи уведомили подозреваемых, их защитников, потерпевших и их представителей о завершении досудебного расследования, всем сторонам предоставлен доступ к материалам следствия.

«После того, как сторона защиты ознакомится с материалами уголовного производства, они будет направлены в суд для рассмотрения по существу», - подчеркивается в сообщении.

В СБУ напоминают, что по «делу Гандзюк» уже вынесен приговор пятерым лицам: непосредственному организатору преступления Сергею Торбину и его соучастникам - Никите Грабчуку, Владимиру Васяновичу, Вячеславу Вишневскому и Виктору Горбунову. Им назначено наказание от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Левин был задержан 24 января 2020 в Болгарии благодаря сотрудничеству местных правоохранителей с СБУ и Офисом генпрокурора Украины, 16 марта Левина экстрадировали в Украину.

Теги: #гандзюк #сбу #дело
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