Зеленский уверен, что необходимый для программы МВФ банковский законопроект будет проголосован - разговор с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре сообщил президенту Франции Эмманюэлю Макрону о ходе переговоров с Международным валютным фондом о начале новой программы сотрудничества с Украиной.

"Закон о банках является для нас приоритетным. Я уверен, что мы проголосуем его, потому что это важно для нас и открывает возможности для сотрудничества с МВФ", - подчеркнул Зеленский в разговоре.

Как сообщает в понедельник пресс-служба главы украинского государства, Макрон высоко оценил прогресс во внедрении реформ в Украине и личную роль Зеленского в этом процессе.

Зеленский также отметил важность дальнейшей макрофинансовой поддержки Украины со стороны ЕС и выразил надежду на быстрое принятие на уровне Евросоюза решения о предоставлении Украине макрофинансовой помощи объемом EUR1,2 млрд для преодоления последствий пандемии COVID-19.