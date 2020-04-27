События

15:46 27.04.2020

Зеленский уверен, что необходимый для программы МВФ банковский законопроект будет проголосован - разговор с Макроном

1 мин читать
Зеленский уверен, что необходимый для программы МВФ банковский законопроект будет проголосован - разговор с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре сообщил президенту Франции Эмманюэлю Макрону о ходе переговоров с Международным валютным фондом о начале новой программы сотрудничества с Украиной.

"Закон о банках является для нас приоритетным. Я уверен, что мы проголосуем его, потому что это важно для нас и открывает возможности для сотрудничества с МВФ", - подчеркнул Зеленский в разговоре.

Как сообщает в понедельник пресс-служба главы украинского государства, Макрон высоко оценил прогресс во внедрении реформ в Украине и личную роль Зеленского в этом процессе.

Зеленский также отметил важность дальнейшей макрофинансовой поддержки Украины со стороны ЕС и выразил надежду на быстрое принятие на уровне Евросоюза решения о предоставлении Украине макрофинансовой помощи объемом EUR1,2 млрд для преодоления последствий пандемии COVID-19.

Теги: #законопроект #банки #макрон #зеленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:07 27.04.2020
Зеленский и Науседа обсудили подготовку саммита Украина - ЕС и шестого саммита Восточного партнерства

Зеленский и Науседа обсудили подготовку саммита Украина - ЕС и шестого саммита Восточного партнерства

15:55 27.04.2020
Макрон подтвердил Зеленскому намерение посетить Украину, они обсудили ситуацию с пандемией COVID-19 и вопросы двустороннего сотрудничества

Макрон подтвердил Зеленскому намерение посетить Украину, они обсудили ситуацию с пандемией COVID-19 и вопросы двустороннего сотрудничества

15:51 27.04.2020
Зеленский и Макрон отметили важность продолжения переговоров для достижения мира на Донбассе

Зеленский и Макрон отметили важность продолжения переговоров для достижения мира на Донбассе

15:20 27.04.2020
Необходимый для программы МВФ банковский законопроект Рада может рассмотреть на протяжении недели-двух - глава финкомитета

Необходимый для программы МВФ банковский законопроект Рада может рассмотреть на протяжении недели-двух - глава финкомитета

13:11 27.04.2020
Профильный комитет рекомендовал Раде принять во 2-м чтении банковский законопроект

Профильный комитет рекомендовал Раде принять во 2-м чтении банковский законопроект

16:51 26.04.2020
Зеленский предложил руководителю Чернобыльской зоны отчуждения представить план развития этой территории

Зеленский предложил руководителю Чернобыльской зоны отчуждения представить план развития этой территории

15:41 26.04.2020
Зеленский наградил 22 сотрудников ГСЧС за тушение пожара в Чернобыльской зоне

Зеленский наградил 22 сотрудников ГСЧС за тушение пожара в Чернобыльской зоне

13:28 26.04.2020
Зеленский и Шмыгаль почтили память ликвидаторов аварии на ЧАЭС

Зеленский и Шмыгаль почтили память ликвидаторов аварии на ЧАЭС

12:36 26.04.2020
Зеленский в воскресенье почтит память ликвидаторов аварии на ЧАЭС и осмотрит место пожара в Чернобыльской зоне

Зеленский в воскресенье почтит память ликвидаторов аварии на ЧАЭС и осмотрит место пожара в Чернобыльской зоне

11:14 26.04.2020
Зеленский: "Чернобыльская катастрофа – это бедствие планетарного масштаба"

Зеленский: "Чернобыльская катастрофа – это бедствие планетарного масштаба"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Количество украинцев, поддерживающих необходимость карантина, снизилось до 54% - опрос

СБУ завершила досудебное расследование «дела Гандзюк»

В Украине три дня будет проводиться онлайн хакатон для представителей организаций, отвечающих за киберзащиту важных объектов – СНБО

Адвокат Мангера: расследование «дела Гандзюк» завершено, доказательств вины нет

На Донбассе ранены двое украинских военных – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Спасатели ликвидировали один из пожаров в Овручском районе Житомирской области - ГСЧС

В Змиевской ЦРБ подтверждено 25 случаев COVID-19, она будет закрыта на карантин – глава Харьковской ОГА

Количество украинцев, поддерживающих необходимость карантина, снизилось до 54% - опрос

Ермак на совещании со своими замами выступил с инициативой создания совета ветеранов при Офисе президента

СБУ завершила досудебное расследование «дела Гандзюк»

Власти Португалии собираются ослабить ограничения в стране

В Украине три дня будет проводиться онлайн хакатон для представителей организаций, отвечающих за киберзащиту важных объектов – СНБО

Адвокат Мангера: расследование «дела Гандзюк» завершено, доказательств вины нет

Дождь в ночь на воскресенье в Киеве побил все рекорды за прошлые годы – обсерватория

Ситуация с природными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке критическая

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА