Власти Португалии собираются ослабить ограничения в стране

Власти Португалии планируют постепенно ослаблять ограничительные меры, действующие в стране в связи с пандемией коронавируса, сообщают в понедельник местные СМИ.

Ожидается, что план действий по ослаблению ограничительных мер будет обнародован в четверг, 30 апреля. По словам премьера Антониу Кошты, правила режима самоизоляции будут обновляться каждые две недели после оценки властями их влияния на повседневную жизнь.

При этом он отметил, что грядущие изменения пока не означают возврата к нормальной жизни - это произойдет только тогда, когда в мире появится вакцина от коронавируса.

В Португалии заразились коронавирусом 23,8 тыс. человек, скончались 903 человека.

В конце марта власти страны ввели режим чрезвычайной ситуации, который уже несколько раз продлевали. Он истекает 2 мая.