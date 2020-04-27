События

15:17 27.04.2020

В Украине три дня будет проводиться онлайн хакатон для представителей организаций, отвечающих за киберзащиту важных объектов – СНБО

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В Украине три дня будет проводиться онлайн хакатон для представителей организаций, отвечающих за киберзащиту важных объектов – СНБО

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Демедюк 27 апреля открыл работу первого в Украине онлайн хакатона (форума, во время которого специалисты из разных областей разработки программного обеспечения сообща решают какую-либо проблему на время – ИФ) для украинских специалистов.

"Почти 50 участников из организаций, которые отвечают за киберзащиту ключевых объектов инфраструктуры, в течение трех дней будут совершенствовать свои навыки и тестировать новые методы защиты систем и совместного реагирования на инциденты", - сообщает в понедельник пресс-служба СНБО Украины.

Демедюк отметил, что практические занятия IT-специалистов – неотъемлемая составляющая совершенствования национальной системы кибербезопасности.

"Могу сказать, что именно этот хакатон стал первым в Украине, где были объединены представители почти всех объектов критической инфраструктуры нашей страны. Уверен, результат трехдневной работы даст хороший толчок к совершенствованию защиты государственных систем", - считает он.

Участники хакатона будут работать в группах. Практическая часть семинара будет проходить в специально созданной виртуальной лаборатории, где будут применяться реальные сценарии кибератак. Оценивать работу команд будут независимые эксперты. Главным критерием оценки будет эффективность работы группы во время противодействия угрозе.

29 апреля, по завершении хакатона, его участники и организаторы обсудят перспективы практического применения лучших технических и организационных мер, которые тестировались во время учений.

Мероприятие организовано Национальным координационным центром кибербезопасности при СНБО Украины и фондом CRDF Global Ukraine.

Теги: #снбо #инфраструктура #киберзащита #форум
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