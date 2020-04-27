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15:08 27.04.2020

Адвокат Мангера: расследование «дела Гандзюк» завершено, доказательств вины нет

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Адвокат Мангера: расследование «дела Гандзюк» завершено, доказательств вины нет

Адвокат подозреваемого в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк - главы Херсонского областного совета Владислава Мангера Алексей Ильченко заявляет о завершении досудебного расследования «дела Гандзюк» и отсутствии доказательств вины своего подзащитного.

«Генеральная прокуратура удовлетворила наше ходатайство. Досудебное расследование "дела Гандзюк" закончено. Нам открыты для ознакомления все 50 томов дела», - написал он на своей странице в Фейсбук.

При этом адвокат подчеркнул: «Никаких доказательств вины Мангера так и не появилось».

Он опубликовал фотокопию документа о завершении расследования и открытии защите доступа к материалам досудебного расследования

Также Ильченко анонсировал «интересные новые публикации с материалами дела».

Как сообщалось, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой активистку Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева. 4 ноября Гандзюк скончалась.

Фигуранты дела - председатель Херсонского облсовета Мангер, помощник народного депутата Игоря Павловского, экс-участник АТО Сергей Торбин и Алексея Левин (Москаленко) обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.27 (виды соучастия), п.п.4, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

7 мая Генпрокуратура Украины утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении пяти лиц, обвиняемых в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть Гандзюк.

6 июня Покровский районный суд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием пятерых обвиняемых и назначил им наказание в виде лишения свободы (разные сроки).

Шевченковский районный суд Киева уменьшил залог Мангеру с 2,5 млн грн до более 1 млн грн.

В марте 2020 года подозреваемый в организации убийства Гандзюк Алексей Левин был доставлен в Украину из Болгарии в рамках запроса об экстрадиции.

Теги: #адвокат #гандзюк #дело #мангер
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