Дождь в ночь на воскресенье в Киеве побил все рекорды за прошлые годы – обсерватория

26 мм осадков выпало в Киеве 26 апреля, что является наибольшим показателем для этого дня за все минувшие годы с начала соответствующих наблюдений, которые ведутся с 1891 года.

По данным метеостанции Центральной геофизической обсерватории им.Бориса Срезневского, воскресный показатель на 6 мм превышает прежний рекорд, достигнутый 26 апреля 1987 года.

"К сожалению, в большинстве других регионов Киевщины осадков (в этот день – ИФ) выпало значительно меньше, в частности в Чернобыле лишь 0,1 мм", - отмечается на странице обсерватории в Facebook.