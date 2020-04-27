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15:04 27.04.2020

Дождь в ночь на воскресенье в Киеве побил все рекорды за прошлые годы – обсерватория

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Дождь в ночь на воскресенье в Киеве побил все рекорды за прошлые годы – обсерватория

26 мм осадков выпало в Киеве 26 апреля, что является наибольшим показателем для этого дня за все минувшие годы с начала соответствующих наблюдений, которые ведутся с 1891 года.

По данным метеостанции Центральной геофизической обсерватории им.Бориса Срезневского, воскресный показатель на 6 мм превышает прежний рекорд, достигнутый 26 апреля 1987 года.

"К сожалению, в большинстве других регионов Киевщины осадков (в этот день – ИФ) выпало значительно меньше, в частности в Чернобыле лишь 0,1 мм", - отмечается на странице обсерватории в Facebook.

Теги: #киев #погода #дождь
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