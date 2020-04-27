Ситуация с природными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке критическая

В Сибири и на Дальнем Востоке сложилась критическая ситуация с природными пожарами: площади пройденные огнем в несколько раз превышают прошлогодние значения.

"В настоящее время критическая ситуация с пожарами сложилась в Сибири и на Дальнем Востоке. По состоянию на 27 апреля в Красноярском крае площадь, пройденная огнем, уже - в 10 раз превысила аналогичные показатели прошлого года, в Забайкальском крае - в три раза. В Амурской области количество очагов возросло в 1,5 раза", - заявил глава МЧС РФ Евгений Зиничев на совещании по вопросу о ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ.