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15:01 27.04.2020

Ситуация с природными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке критическая

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Ситуация с природными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке критическая

В Сибири и на Дальнем Востоке сложилась критическая ситуация с природными пожарами: площади пройденные огнем в несколько раз превышают прошлогодние значения.

"В настоящее время критическая ситуация с пожарами сложилась в Сибири и на Дальнем Востоке. По состоянию на 27 апреля в Красноярском крае площадь, пройденная огнем, уже - в 10 раз превысила аналогичные показатели прошлого года, в Забайкальском крае - в три раза. В Амурской области количество очагов возросло в 1,5 раза", - заявил глава МЧС РФ Евгений Зиничев на совещании по вопросу о ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ.

Теги: #пожары #рф #сибирь
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