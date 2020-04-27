В Офисе президента обсудили необходимость продления действия законов, направленных на борьбу с коронавирусом

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак во время рабочего совещания обсудил со своими заместителями актуальные вопросы противодействия распространению коронавируса в регионах и лечения имеющихся больных.

"На совещании речь шла о финансировании больниц, которые первыми принимают больных с коронавирусом в Кропивницком, обеспечении надбавки к заработной плате социальным работникам в Полтавской области, сохранении дотаций в ряде регионов", - сообщает в понедельник пресс-служба Офиса президента.

Также на совещании обсуждалась необходимость продления законов, обеспечивающих преодоление COVID-19 в Украине, срок действия которых заканчивается.