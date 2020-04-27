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14:35 27.04.2020

Украине необходимо законодательно урегулировать вопрос суррогатного материнства для предотвращения торговли новорожденными детьми - МВД

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Украине необходимо законодательно урегулировать вопрос суррогатного материнства для предотвращения торговли новорожденными детьми - МВД

В Министерстве внутренних дел Украины настаивают на необходимости законодательного регулирования суррогатного материнства. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

Геращенко напомнил, что на днях сотрудники отдела по борьбе с незаконной торговлей людьми совместно с управлением уголовного розыска полиции столицы и следователями Печерского управления столицы прекратили противоправную деятельность лиц, которые занимались торговлей младенцами под прикрытием суррогатного материнства и путем заключения фиктивных браков с иностранцами.

Замминистра считает, что такая схема стала возможна из-за отсутствия регулирования вопроса суррогатного материнства в украинском законодательстве.

"Оно прямо не запрещено законом, и поэтому все происходит по гражданско-правовому договору, выполнение которого контролируется самими его сторонами. Даже нотариального удостоверения такого договора не требуется. Однако продажа новорожденного ребенка - это полный состав преступления, предусмотренный ст. 149 Уголовного Кодекса Украины "Торговля людьми". Украина не должна быть полулегальной площадкой для торговли детьми", - заявил Геращенко.

На текущий момент необходимо, чтобы Верховная Рада установила, разрешено или запрещено суррогатное материнство в Украине, и если разрешено - как оно должно быть урегулировано законом.

"Если так, то необходимо принимать закон о суррогатном материнстве, в котором необходимо предусмотреть необходимые меры по защите прав и интересов всех сторон и главное - новорожденного ребенка. Нужно определить - мы позволяем суррогатное материнство только для граждан Украины? Или позволяем украинским женщинам продавать выношенных ими в своей утробе детей за границу? Если нет, тогда нужно запретить в принципе суррогатное материнство, предусмотрев прямую ответственность за такое деяние", - отметил замминистра.

Как сообщалось, киевские правоохранители раскрыли схему торговли новорожденными детьми, к которой причастны руководители одной из столичных медицинских клиник, предоставляющей услуги в сфере репродуктивной медицины, а также группа лиц, подыскивавшая в Украине женщин для оформления фиктивных браков с иностранцами и участия в программах суррогатного материнства.

За денежное вознаграждение злоумышленники предоставляли услуги по решению организационных и юридических вопросов, связанных с процессами оплодотворения, родов, оформления документов и легализации вывоза детей за пределы Украины, в частности в Китай.

Теги: #материнство #закон #мвд
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