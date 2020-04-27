В Иране впервые за 36 дней выявили менее 1 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за сутки

В Иране выявлен 991 случай заражения коронавирусом за сутки, сообщает в понедельник агентство "Мехр".

Представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур отметил, что это первый за 36 дней случай, когда число заболевших коронавирусом в стране ниже 1 тыс.

В общей сложности заразились коронавирусом в Иране 91 472 человека. Умерли 5 806 человек, из них за последние сутки - 96 человек. Выздоровели 70 933 человека.