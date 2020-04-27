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14:09 27.04.2020

Киев намерен закупить систему сбора и обработки данных о состоянии окружающей среды столицы за 40 млн грн

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Киев намерен закупить систему сбора и обработки данных о состоянии окружающей среды столицы за 40 млн грн

Управление экологии и природных ресурсов исполнительного органа Киевского городского совета Киевской городской государственной администрации объявила тендер на создание городской системы сбора и обработки данных о состоянии окружающей среды города Киева на ожидаемую стоимость в 40 млн грн.

По информации на портале ProZorro, конечный срок подачи заявок – 17 мая, а аукцион состоится 22 июня. Согласно тендерной документации, столица планирует закупить услугу по созданию городской системы программно-аппаратных средств сбора и обработки данных о состоянии окружающей среды города Киева.

Программно-аппаратный комплекс городской системы сбора и обработки данных о состоянии окружающей среды - это совокупность специализированного оборудования и программного обеспечения, предназначенного для выполнения исследований с целью оценки состояния окружающей среды и возможности создания централизованной сети станций мониторинга на территории Киева. Система будет состоять из двух стационарных постов, оснащенных необходимыми приборами и средствами передачи данных; канала связи с сервером; программно-аппаратных средств (сетевое оборудование, контроллер, сервер и система управления), собирающих данные со стационарного поста, накопление и их централизованную обработку; оборудования диспетчерского центра; канала связи.

Сам стационарный пост представляет собой контейнер, внутри которого смонтированы приборы и оборудованием для отбора, сбора и анализа проб атмосферного воздуха и метеорологических параметров, а также устройства для передачи полученных результатов в онлайн-режиме.

Теги: #киев #система #тендер #экология
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