Милитаризация Крыма создает угрозы распространения эпидемии Covid-19 - Минреинтеграции

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины считают, что милитаризация оккупированного РФ Крыма создает угрозы распространения эпидемии коронавирусной болезни Covid-19.

"В условиях ухудшения состояния эпидемиологической ситуации и заболеваемости коронавирусом на временно оккупированных Россией территориях АР Крым и Севастополя подразделения оккупационного контингента РФ не прекращают активность, что создает риски для гражданского населения", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Отмечается, что по состоянию на 27 апреля российские оккупационные администрации в Крыму и Севастополе обнародовали сведения о заболеваемости Covid-19, согласно которым в Крыму 70 подтвержденных случаев (в разных режимах медицинского наблюдения – 1 523 человека), а в Севастополе - 31 (в разных режимах медицинского наблюдения - около 1 900 человек).

В то же время оккупационные войска Черноморского флота РФ, других частей и соединений Южного военного округа РФ и силовых органов РФ продолжают учебные мероприятия, осуществляют боевую подготовку и хозяйственную деятельность.

"На прошлой неделе только по официальным сообщениям командования оккупационными военными контингентами на территории украинского Крымского полуострова и в прилегающей акватории состоялось 6 заметных учений, в которых приняли участие подразделения РХБЗ, минно-розыскная служба инженерного полка, морская авиация и силы ПВО, отряд кораблей, аварийно-спасательный отряд, подразделение морской пехоты и тому подобное", - утверждают в Минреинтеграции.

В министерстве отмечают, что на этом фоне во временно оккупированном Севастополе 25 апреля подтверждено заболевание коронавирусной болезнью у 5 человек, в том числе у военного строителя, который работает на строительстве в районе бухты Омега, в результате чего все строительство переведены в режим обсерватора; у военного строителя на объекте в районе Бельбека (в обсервацию направлены 84 человека); у медсестры инфекционного госпиталя.

"Вспышка заболевания в оккупационном военном контингенте, где невозможно соблюсти самоизоляцию, может привести к перегрузке не только военных госпиталей, но и обычных больниц, часть из которых уже закрыта из-за коронавируса. Гражданские лица не получат должной помощи, что может привести к тяжелым гуманитарным последствиям. Это абсолютно безответственное отношение Российской Федерации как государства-оккупанта к своим обязанностям", - отмечают в Минреинтеграции.