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13:32 27.04.2020

Украинцы ответственно относятся к карантину, кладбища на поминальные дни посетили пока только 13 тыс. человек – совещание у президента

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Украинцы очень ответственно относятся к карантину, как на католическую и православную Пасху, так и в поминальные дни большинство из них прислушались к призывам соблюдать ограничения в условиях распространения коронавируса.

Как сообщает в понедельник пресс-служба президента Украины, это было отмечено на традиционном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавируса под председательством Владимира Зеленского.

"По данным Министерства развития громад и территорий Украины, в этом году пока только 13 тыс. человек посетили кладбища, чтобы почтить умерших, тогда как в прошлые годы эта цифра равнялась 5-7 млн", - говорится в сообщении.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов отметил, что пока уровень смертности из-за COVID-19 в Украине невысокий и составляет чуть более 2%. Однако пика заболеваемости ожидают лишь в начале мая.

Теги: #кладбища #карантин #совещание
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