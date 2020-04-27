События

13:29 27.04.2020

Боевики ночью обстреляли украинские позиции под Катериновкой, потерь нет – Минобороны

1 мин читать
Боевики ночью обстреляли украинские позиции под Катериновкой, потерь нет – Минобороны

Незаконные вооруженные формирования, действующие на востоке Украины, один раз обстреляли позиции Объединенных сил с начала текущих суток по состоянию на 12.30.

Как сообщается на сайте Министерства обороны Украины, обстрел начался ночью и пришелся на луганское направление, район с.Катериновка Попаснянского района Луганской области.

"С половины второго ночи противник полчаса со стороны Молодежного вел огонь по нашим позициям у Катериновки из станковых противотанковых и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также выпустил 5 мин 120-го калибра. В ответ на это нарушение Объединенные силы применили дежурные огневые средства", - говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, в результате обстрела потерь в рядах Объединенных сил нет, потери боевиков уточняются.

Теги: #всу #оос #обстрелы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:38 27.04.2020
Во Львовской области раскрыли схему присвоения авиационных запчастей в двух воинских частях - ГБР

Во Львовской области раскрыли схему присвоения авиационных запчастей в двух воинских частях - ГБР

09:50 27.04.2020
В ВСУ за сутки 6 новых заболевших Covid-19 – командование Медсил

В ВСУ за сутки 6 новых заболевших Covid-19 – командование Медсил

07:14 27.04.2020
Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали - штаб ООС

Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали - штаб ООС

18:00 26.04.2020
Боевики с полудня один раз обстреляли украинские позиции

Боевики с полудня один раз обстреляли украинские позиции

12:58 26.04.2020
Боевики с полуночи 6 раз обстреляли украинские позиции

Боевики с полуночи 6 раз обстреляли украинские позиции

07:26 26.04.2020
Боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один военный

Боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один военный

23:15 25.04.2020
Боевики ранили украинского военного вблизи Лебединского на Донбассе

Боевики ранили украинского военного вблизи Лебединского на Донбассе

15:42 25.04.2020
Генштаб ВСУ сообщил об успешных летных испытаниях украинской ракеты "Ольха-М"

Генштаб ВСУ сообщил об успешных летных испытаниях украинской ракеты "Ольха-М"

13:23 25.04.2020
С начала суток боевики на Донбассе 7 раз нарушили режим тишины, потерь среди украинских военнослужащих нет

С начала суток боевики на Донбассе 7 раз нарушили режим тишины, потерь среди украинских военнослужащих нет

11:22 25.04.2020
Количество случаев COVID-19 в ВСУ выросло до 37, из них 6 за минувшие сутки

Количество случаев COVID-19 в ВСУ выросло до 37, из них 6 за минувшие сутки

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

До конца этой недели могут начать открывать более 280 крытых продуктовых рынков при условии соблюдения мер безопасности – совещание у Зеленского

Киев создал план выхода из карантина, однако он нуждается в подтверждении правительства и Рады - Кличко

Кличко уволил своего заместителя Слончака, ударившего полицейского

Количество случаев COVID-19 в Киеве выросло на 32, в том числе один летальный - Кличко

Глава Нацполиции о задержании замглавы КГГА Слончака: вне зависимости от должности за невыполнение требований полицейского будет отвечать

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинцы ответственно относятся к карантину, кладбища на поминальные дни посетили пока только 13 тыс. человек – совещание у президента

До конца этой недели могут начать открывать более 280 крытых продуктовых рынков при условии соблюдения мер безопасности – совещание у Зеленского

В Минобороны Украины начали разработку новой трехлетней антикоррупционной программы

Пока киевское метро не перевозит пассажиров, в нем продолжаются ремонтные работы - Кличко

Потери киевских ТРЦ за первый месяц карантина составили около $50 млн – аналитики

Кличко: Общественный транспорт Киева ежедневно перевозит более 40 тыс пассажиров

Киев создал план выхода из карантина, однако он нуждается в подтверждении правительства и Рады - Кличко

Экс-замгенпрокура Чумак о заключении ВСК о взрывах в Балаклее: не понимаю, зачем запутывать и так непростое расследование

Кличко уволил своего заместителя Слончака, ударившего полицейского

Минцифры запустило на портале "Дия" кабинет гражданина

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА