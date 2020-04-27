Боевики ночью обстреляли украинские позиции под Катериновкой, потерь нет – Минобороны

Незаконные вооруженные формирования, действующие на востоке Украины, один раз обстреляли позиции Объединенных сил с начала текущих суток по состоянию на 12.30.

Как сообщается на сайте Министерства обороны Украины, обстрел начался ночью и пришелся на луганское направление, район с.Катериновка Попаснянского района Луганской области.

"С половины второго ночи противник полчаса со стороны Молодежного вел огонь по нашим позициям у Катериновки из станковых противотанковых и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также выпустил 5 мин 120-го калибра. В ответ на это нарушение Объединенные силы применили дежурные огневые средства", - говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, в результате обстрела потерь в рядах Объединенных сил нет, потери боевиков уточняются.