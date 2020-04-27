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13:23 27.04.2020

До конца этой недели могут начать открывать более 280 крытых продуктовых рынков при условии соблюдения мер безопасности – совещание у Зеленского

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До конца этой недели могут начать открывать более 280 крытых продуктовых рынков при условии соблюдения мер безопасности – совещание у Зеленского

Кабинет министров Украины отрабатывает возможность открытия рынков по определенному протоколу соблюдения правил безопасности во время эпидемии COVID-1, речь идет о более 280 крытых продовольственных рынках, которые обеспечивают продуктами украинцев и дают возможность сбыта продукции малым фермерам.

Как сообщает в понедельник пресс-служба президента Украины, рассмотрение этого вопроса на ближайшем заседании правительства одобрил Владимир Зеленский на традиционном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавируса.

"Мы понимаем, что есть определенная психологическая усталость. COVID утомил не только украинцев. Поскольку продовольственные рынки чрезвычайно важны для выживания и питания многих граждан, нужно думать, как дать им возможность работать безопасно. Установим четкие правила и давайте позволим открыть. Надо учиться жить и работать в новых условиях", - подчеркнул Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль согласился, что вопрос открытия рынков, механизма их безопасного функционирования и четких санкций за несоблюдение правил нужно рассмотреть уже в среду на заседании правительства, чтобы начать открывать рынки до конца этой недели.

Теги: #карантин #совещание #кабмин
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