В Минобороны Украины начали разработку новой трехлетней антикоррупционной программы

В Министерстве обороны Украины начата разработка новой трехлетней антикоррупционной программы, сообщил начальник управления по вопросам предотвращения и выявления коррупции Минобороны полковник юстиции Вадим Приймак.

"В рамках реализации нового антикоррупционного курса для структурных подразделений Минобороны и органов военного управления определено 33 задачи и спланировано проведение 64-х мероприятий. Таким образом Министерство обороны последовательно реализует политику, направленную на минимизацию влияния коррупции на оборонную сферу, поддержание престижа и доверия общества к Вооруженным Силам Украины", - сказал Приймак в видеообращении, опубликованном на сайте Минобороны в понедельник.

По его словам, важной составляющей работы над новой антикоррупционной программой является формирование перечня приоритетных коррупционных рисков, и сейчас определены 7 проблемных вопросов, требующих безотлагательного реагирования.

Среди них упорядочение и оптимизация управления землями обороны и объектами недвижимости, проведение мониторинга объектов строительства и реализация новых механизмов обеспечения служебно-должностным и постоянным жильем военнослужащих, инициирование изменений в систему оборонных закупок, расширение конкуренции и внедрение механизмов персональной ответственности за эффективное использование оборонных ресурсов; реформирование системы управления имуществом и активами государственных предприятий, определение перечня необходимых для нужд Минобороны, а также тех, что не задействованы в оборонной сфере; введение логистической информационной системы, в частности автоматизированной системы контроля горючего, вещевого и продовольственного обеспечения; уменьшение коррупционных рисков в сфере кадрового менеджмента, путем использования автоматизированного рейтинга военнослужащих; создание системы работы с обличителями, которая обеспечит условия для привлечения к антикоррупционной деятельности широкого круга неравнодушных военнослужащих, гарантируя при этом их защиту.

Приймак пояснил, что указанные антикоррупционные направления были определены с учетом рекомендаций и с участием общественности, специалистов Независимого антикоррупционного комитета по вопросам обороны, международных антикоррупционных организаций, в частности Трансперенси Интернешнл, а также экспертов НАТО, которые в прошлом году завершили оценку коррупционных рисков в секторе безопасности и обороны Украины.