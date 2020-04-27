Пока киевское метро не перевозит пассажиров, в нем продолжаются ремонтные работы - Кличко

Пока Киевский метрополитен не осуществляет перевозки пассажиров, его работники осуществляют ремонтные работы на станциях, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

"На станции "Дворец спорта" продолжаются работы по замене путей. Раньше это делали только ночью и в очень сжатые сроки. Сегодня есть возможность выполнять ремонт в дневные смены. Специалисты метрополитена работают сейчас на всех станциях: меняют системы освещения, проверяют системы пожарной безопасности, вентиляционного и насосного оборудования, продолжаются ремонты эскалаторов. А уже в ближайшие дни на трех станциях метрополитена: "Арсенальной", "Сырец" и "Лукьяновской" начнут установку оборудования для передвижения людей с инвалидностью", - заявил Кличко в понедельник в ходе своего брифинга.

Он также показал видео о том, как происходят эти работы. Прокомментировал мэр Киева и информацию о сроках возобновления работы метрополитена. На днях ряд СМИ сообщили, что это произойдет не ранее 31 мая.

"Подчеркну, что на самом деле столичный метрополитен не давал никакой официальной информации о дате возобновления работы подземки. А новость, которую подхватили и распространили некоторые СМИ - фальшивка. Ее взяли с Telegram-канала якобы столичного метро. Но у метрополитена такого канала нет. И, к сожалению, далеко не все СМИ обратились за официальным подтверждением подобной "информации". Поэтому обращаюсь к журналистам - всегда проверять информацию перед тем, как ее обнародовать", - обратился мэр.

По словам Кличко, решение об открытии метрополитена должен принять Кабинет Министров.

"Также напомню: согласно постановлению правительства, ограничительные меры, в том числе о работе метро, продлены до 11 мая. После этого, учитывая эпидемиологическую ситуацию, будут приняты дальнейшие решения. Подчеркну, что решение о закрытии метро в Киеве, Днепре и Харькове принимало правительство. И восстановление работы метрополитена будет зависеть соответственно от решений кабинета министров", - сказал Кличко.