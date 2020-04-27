События

13:10 27.04.2020

Пока киевское метро не перевозит пассажиров, в нем продолжаются ремонтные работы - Кличко

2 мин читать
Пока киевское метро не перевозит пассажиров, в нем продолжаются ремонтные работы - Кличко

Пока Киевский метрополитен не осуществляет перевозки пассажиров, его работники осуществляют ремонтные работы на станциях, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

"На станции "Дворец спорта" продолжаются работы по замене путей. Раньше это делали только ночью и в очень сжатые сроки. Сегодня есть возможность выполнять ремонт в дневные смены. Специалисты метрополитена работают сейчас на всех станциях: меняют системы освещения, проверяют системы пожарной безопасности, вентиляционного и насосного оборудования, продолжаются ремонты эскалаторов. А уже в ближайшие дни на трех станциях метрополитена: "Арсенальной", "Сырец" и "Лукьяновской" начнут установку оборудования для передвижения людей с инвалидностью", - заявил Кличко в понедельник в ходе своего брифинга.

Он также показал видео о том, как происходят эти работы. Прокомментировал мэр Киева и информацию о сроках возобновления работы метрополитена. На днях ряд СМИ сообщили, что это произойдет не ранее 31 мая.

"Подчеркну, что на самом деле столичный метрополитен не давал никакой официальной информации о дате возобновления работы подземки. А новость, которую подхватили и распространили некоторые СМИ - фальшивка. Ее взяли с Telegram-канала якобы столичного метро. Но у метрополитена такого канала нет. И, к сожалению, далеко не все СМИ обратились за официальным подтверждением подобной "информации". Поэтому обращаюсь к журналистам - всегда проверять информацию перед тем, как ее обнародовать", - обратился мэр.

По словам Кличко, решение об открытии метрополитена должен принять Кабинет Министров.

"Также напомню: согласно постановлению правительства, ограничительные меры, в том числе о работе метро, продлены до 11 мая. После этого, учитывая эпидемиологическую ситуацию, будут приняты дальнейшие решения. Подчеркну, что решение о закрытии метро в Киеве, Днепре и Харькове принимало правительство. И восстановление работы метрополитена будет зависеть соответственно от решений кабинета министров", - сказал Кличко.

Теги: #киев #метрополитен #кличко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:03 27.04.2020
Потери киевских ТРЦ за первый месяц карантина составили около $50 млн – аналитики

Потери киевских ТРЦ за первый месяц карантина составили около $50 млн – аналитики

13:01 27.04.2020
Кличко: Общественный транспорт Киева ежедневно перевозит более 40 тыс пассажиров

Кличко: Общественный транспорт Киева ежедневно перевозит более 40 тыс пассажиров

12:52 27.04.2020
Киев создал план выхода из карантина, однако он нуждается в подтверждении правительства и Рады - Кличко

Киев создал план выхода из карантина, однако он нуждается в подтверждении правительства и Рады - Кличко

12:39 27.04.2020
Кличко уволил своего заместителя Слончака, ударившего полицейского

Кличко уволил своего заместителя Слончака, ударившего полицейского

12:28 27.04.2020
Количество случаев COVID-19 в Киеве выросло на 32, в том числе один летальный - Кличко

Количество случаев COVID-19 в Киеве выросло на 32, в том числе один летальный - Кличко

08:43 27.04.2020
Кличко обещает отреагировать на некорректное поведение своего зама Слончака

Кличко обещает отреагировать на некорректное поведение своего зама Слончака

11:24 26.04.2020
В Киеве за минувшие сутки еще у 29 человек диагностировали заболевания COVID-19

В Киеве за минувшие сутки еще у 29 человек диагностировали заболевания COVID-19

19:04 25.04.2020
В Киеве разоблачили злоумышленников, которые переправляли детей за границу под прикрытием суррогатного материнства

В Киеве разоблачили злоумышленников, которые переправляли детей за границу под прикрытием суррогатного материнства

18:39 25.04.2020
Киевский метрополитен возобновит работу не ранее 31 мая

Киевский метрополитен возобновит работу не ранее 31 мая

18:10 25.04.2020
Киевские спасатели продолжают тушить пожар травяного настила и камыша в Обуховском районе

Киевские спасатели продолжают тушить пожар травяного настила и камыша в Обуховском районе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики ночью обстреляли украинские позиции под Катериновкой, потерь нет – Минобороны

До конца этой недели могут начать открывать более 280 крытых продуктовых рынков при условии соблюдения мер безопасности – совещание у Зеленского

Киев создал план выхода из карантина, однако он нуждается в подтверждении правительства и Рады - Кличко

Кличко уволил своего заместителя Слончака, ударившего полицейского

Количество случаев COVID-19 в Киеве выросло на 32, в том числе один летальный - Кличко

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинцы ответственно относятся к карантину, кладбища на поминальные дни посетили пока только 13 тыс. человек – совещание у президента

Боевики ночью обстреляли украинские позиции под Катериновкой, потерь нет – Минобороны

До конца этой недели могут начать открывать более 280 крытых продуктовых рынков при условии соблюдения мер безопасности – совещание у Зеленского

В Минобороны Украины начали разработку новой трехлетней антикоррупционной программы

Экс-замгенпрокура Чумак о заключении ВСК о взрывах в Балаклее: не понимаю, зачем запутывать и так непростое расследование

Минцифры запустило на портале "Дия" кабинет гражданина

В мире выявлено свыше 3 млн заражений коронавирусом Covid-19

Глава Нацполиции о задержании замглавы КГГА Слончака: вне зависимости от должности за невыполнение требований полицейского будет отвечать

Самолет МАУ забрал из Майами 259 граждан Украины, в том числе 119 детей - посольство Украины в США

Мэр Ивано-Франковска призывает Кабмин и президента пересмотреть карантинные меры и разрешить работать малому и среднему бизнесу

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА