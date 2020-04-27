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13:03 27.04.2020

Потери киевских ТРЦ за первый месяц карантина составили около $50 млн – аналитики

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Потери киевских ТРЦ за первый месяц карантина составили около $50 млн – аналитики

Введение карантинных мер в борьбе с распространением COVID-19 нанес существенный удар по рынку торговой недвижимости Киева, в первый месяц карантина он понес существенные финансовые и репутационные потери, утрату человеческого капитала и конкурентных преимуществ.

"Рынок торговой недвижимости Киева за первый месяц карантина понес убытки в размере около $50 млн", - подсчитали в консалтинговой компании NAI Ukraine в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

Руководитель департамента торговой недвижимости Cushman&Wakefield Ukraine Екатерина Весна, отметила в комментарии агентству несколько категорий потерь для владельцев торговых центров: денежные, репутационные, человеческого капитала и конкурентных преимуществ.

Финансовые включают: потерю арендного дохода от магазинов, которые не могут работать, доходов от коммерциализации общих зон и продажи рекламных площадей, снижение оборотов в магазинах, работа которых разрешена, что приводит к снижению или отсутствия арендной платы от оборота.

Помимо этого, по словам Весны, увеличились расходы на охрану и дезинфекцию.

"ТРЦ уже сейчас прогнозируют повышение вакантности. Чем менее популярный объект, тем выше будет доля свободных площадей по окончании карантина", - прогнозирует эксперт.

Владельцы ТРЦ также несут потери человеческого капитала, так как пришлось сократить сотрудников или отправить в отпуск за свой счет. Не всех работников смогут вернуть после возобновления работы.

"ТРЦ должны теперь доказать потребителю, что пребывание в их зданиях – безопасно. Договоры аренды теперь будут расширены пунктами о возможных долговременных закрытиях ТРЦ и ответственности сторон при условии действия таких обстоятельств", - добавила эксперт.

По ее мнению, с изменением покупательной способности населения следует ожидать изменения в tenant mix, поэтому для повышения привлекательности объекта для потребителя, необходимо будет проводить ротации арендаторов.

"Люди, которые раньше вообще не пользовались или очень мало покупали online начали это делать. На возвращение клиентов с online потребуется время, даже при более или менее быстром снятии карантина", - резюмировала руководитель департамента торговой недвижимости Cushman&Wakefield Ukraine.

Теги: #киев #карантин #потери #трц
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