События

13:01 27.04.2020

Кличко: Общественный транспорт Киева ежедневно перевозит более 40 тыс пассажиров

1 мин читать
Кличко: Общественный транспорт Киева ежедневно перевозит более 40 тыс пассажиров

Общественный транспорт Киева ежедневно перевозит в условиях карантинных ограничений по специальным билетам более 40 тысяч пассажиров, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

"После временного прекращения работы метрополитена все нагрузки взял на себя наземный общественный транспорт. Он сегодня работает в ограниченном режиме - только по спецбилетам. И перевозит ежедневно более 40 тысяч пассажиров. Это - медики, сотрудники полиции и спасатели, работники стратегических предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города", - заявил Кличко в ходе своего брифинга в понедельник.

По его словам, ежедневно на маршруты в столице выходит 300 единиц транспорта: автобусы, троллейбусы и трамваи коммунального предприятия "Киевпастранс", график маршрутов которых составляется с учетом пассажиропотока и постоянно корректируется. В часы пик, как говорит мэр, на линиях работает максимальное количество транспорта.

"Обслуживают его 11 транспортных депо города. Там же обеспечивают обязательную дезинфекцию подвижного состава. Как перед выездом на линию, так и в течение дня. Кроме того, все водители и кондукторы обеспечены средствами защиты - масками. За этим следят в каждом депо", - подчеркнул Кличко.

Теги: #киев #кличко #транспорт
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:10 27.04.2020
Пока киевское метро не перевозит пассажиров, в нем продолжаются ремонтные работы - Кличко

Пока киевское метро не перевозит пассажиров, в нем продолжаются ремонтные работы - Кличко

13:03 27.04.2020
Потери киевских ТРЦ за первый месяц карантина составили около $50 млн – аналитики

Потери киевских ТРЦ за первый месяц карантина составили около $50 млн – аналитики

12:52 27.04.2020
Киев создал план выхода из карантина, однако он нуждается в подтверждении правительства и Рады - Кличко

Киев создал план выхода из карантина, однако он нуждается в подтверждении правительства и Рады - Кличко

12:39 27.04.2020
Кличко уволил своего заместителя Слончака, ударившего полицейского

Кличко уволил своего заместителя Слончака, ударившего полицейского

12:28 27.04.2020
Количество случаев COVID-19 в Киеве выросло на 32, в том числе один летальный - Кличко

Количество случаев COVID-19 в Киеве выросло на 32, в том числе один летальный - Кличко

08:43 27.04.2020
Кличко обещает отреагировать на некорректное поведение своего зама Слончака

Кличко обещает отреагировать на некорректное поведение своего зама Слончака

11:24 26.04.2020
В Киеве за минувшие сутки еще у 29 человек диагностировали заболевания COVID-19

В Киеве за минувшие сутки еще у 29 человек диагностировали заболевания COVID-19

19:04 25.04.2020
В Киеве разоблачили злоумышленников, которые переправляли детей за границу под прикрытием суррогатного материнства

В Киеве разоблачили злоумышленников, которые переправляли детей за границу под прикрытием суррогатного материнства

18:39 25.04.2020
Киевский метрополитен возобновит работу не ранее 31 мая

Киевский метрополитен возобновит работу не ранее 31 мая

18:10 25.04.2020
Киевские спасатели продолжают тушить пожар травяного настила и камыша в Обуховском районе

Киевские спасатели продолжают тушить пожар травяного настила и камыша в Обуховском районе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики ночью обстреляли украинские позиции под Катериновкой, потерь нет – Минобороны

До конца этой недели могут начать открывать более 280 крытых продуктовых рынков при условии соблюдения мер безопасности – совещание у Зеленского

Киев создал план выхода из карантина, однако он нуждается в подтверждении правительства и Рады - Кличко

Кличко уволил своего заместителя Слончака, ударившего полицейского

Количество случаев COVID-19 в Киеве выросло на 32, в том числе один летальный - Кличко

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинцы ответственно относятся к карантину, кладбища на поминальные дни посетили пока только 13 тыс. человек – совещание у президента

Боевики ночью обстреляли украинские позиции под Катериновкой, потерь нет – Минобороны

До конца этой недели могут начать открывать более 280 крытых продуктовых рынков при условии соблюдения мер безопасности – совещание у Зеленского

В Минобороны Украины начали разработку новой трехлетней антикоррупционной программы

Экс-замгенпрокура Чумак о заключении ВСК о взрывах в Балаклее: не понимаю, зачем запутывать и так непростое расследование

Минцифры запустило на портале "Дия" кабинет гражданина

В мире выявлено свыше 3 млн заражений коронавирусом Covid-19

Глава Нацполиции о задержании замглавы КГГА Слончака: вне зависимости от должности за невыполнение требований полицейского будет отвечать

Самолет МАУ забрал из Майами 259 граждан Украины, в том числе 119 детей - посольство Украины в США

Мэр Ивано-Франковска призывает Кабмин и президента пересмотреть карантинные меры и разрешить работать малому и среднему бизнесу

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА