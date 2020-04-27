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12:52 27.04.2020

Киев создал план выхода из карантина, однако он нуждается в подтверждении правительства и Рады - Кличко

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Киев создал план выхода из карантина, однако он нуждается в подтверждении правительства и Рады - Кличко

Власти Киева подготовили план действий по ослаблению карантинных ограничений, однако он должен быть одобрен Кабинетом министров Украины и Верховной Радой, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Киев, как я говорил, готовится к ослаблению ограничений и восстановлению экономики города. Мы уже подготовили необходимые для этого решения и есть план последовательных действий. Но не все важные и необходимые шаги - в полномочиях местной власти. И есть решения, которые в компетенции правительства и Верховной Рады", - сказал Кличко на онлайн пресс-конференции в понедельник.

Он выразил уверенность, что правительство и парламент должны немедленно увеличить размер бюджетных программ на открытие предпринимательской деятельности.

"Сегодня в госбюджете заложены средства максимум на 8,5 тыс. будущих предпринимателей. А таких должно быть минимум 100 тыс. Эта программа будет направлена в первую очередь на тех, кто потерял работу. И украинцев, вернувшихся из-за границы и готовых создавать бизнес и рабочие места", - подчеркнул Кличко.

Также он настаивает на необходимости создания государственной кредитной программы для производителей с нулевой ставкой.

"Так мы сможем не только восстановить производство, но и использовать кризис для импортозамещения и увеличения экспорта", - уверен Кличко.

Городской голова Киева подчеркнул, что считает необходимым предоставить органам местного самоуправления ряд новых полномочий - в частности, право регулировать размер и базу налогообложения местных налогов и сборов по видам деятельности, не ожидая нового бюджетного года.

"Этот перечень может быть длиннее. Но мы сейчас говорим о необходимых и реальных шагах, которые возможно и необходимо осуществить на ближайших заседаниях парламента и правительства. Потому что бизнес должен работать. А люди - зарабатывать. Экономика в кризисе, из которого ее нужно вытаскивать. И это надо делать безотлагательно. Сегодня не до политики и не до популизма и рейтингов. Сегодня время оперативных решений и конкретных действий", - подчеркнул Кличко.

Он напомнил, что карантин в Украине правительство продолжило до 11 мая и обнародовало этапы его будущих послаблений. Однако столичные власти имеют замечания по предложенному плану действий. Предложения и план действий столицы будут обнародованы уже на текущей неделе.

Теги: #киев #карантин #кличко
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