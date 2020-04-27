События

12:39 27.04.2020

Кличко уволил своего заместителя Слончака, ударившего полицейского

2 мин читать
Кличко уволил своего заместителя Слончака, ударившего полицейского

Киевский городской голова Виталий Кличко уволил своего заместителя Владимира Слончака в связи с инцидентом, произошедшим в ночь на понедельник, в ходе которого тот нанес удар инспектору патрульной полиции.

"Хочу сообщить, что я уволил заместителя главы КГГА Владимира Слончака. Думаю, вы видела в новостях, что произошло вчера поздно вечером. Я не позволю дискредитировать городскую власть - в первую очередь тем, кто ее представляет", - написал Кличко в своем "Телеграм-канале" в понедельник.

При этом он извинился перед правоохранителями и киевлянами за недостойное поведение уволенного чиновника. "Я не раз говорил, что никого покрывать не буду! И Владимир Слончак должен отвечать за свои поступки по закону. Как и каждый гражданин Украины", - написал Кличко.

Как сообщалось, в воскресенье вечером патрульные полицейские остановили автомобиль Mercedes из-за того, что водитель забыл включить фары. За рулем была депутат Киевсовета и заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Людмила Костенко. С ней в салоне авто находился первый заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий, глава набсовета ХК "Киевгорстрой" Слончак, некорректно общавшийся с правоохранителями.

Во время общения патрульные заподозрили, что водитель находилась в состоянии опьянения. Ей предложили пройти тест на драгере, однако женщина отказалась. Слончак начал агрессивно себя вести, решил выйти из авто, начал приставать к инспектору патрульной полиции, а затем вообще набросился на него с кулаками. Его задержали, а полицейскому вызвали "скорую" и госпитализировали с травмой.

Задержанные отказались от проведения теста на алкоголь, автомобиль был эвакуирован на штраф-стоянку. На водителя был составлен административный протокол по ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) Кодекса Украины об административных правонарушениях, а пассажира задержали в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины и доставили его в изолятор временного содержания. "По факту угрозы или насилия в отношении работника правоохранительного органа начато уголовное производство по ч.2 ст.345 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы",- отмечается в сообщении.

Теги: #киев #кгга #кличко #слончак
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:10 27.04.2020
Пока киевское метро не перевозит пассажиров, в нем продолжаются ремонтные работы - Кличко

Пока киевское метро не перевозит пассажиров, в нем продолжаются ремонтные работы - Кличко

13:03 27.04.2020
Потери киевских ТРЦ за первый месяц карантина составили около $50 млн – аналитики

Потери киевских ТРЦ за первый месяц карантина составили около $50 млн – аналитики

13:01 27.04.2020
Кличко: Общественный транспорт Киева ежедневно перевозит более 40 тыс пассажиров

Кличко: Общественный транспорт Киева ежедневно перевозит более 40 тыс пассажиров

12:52 27.04.2020
Киев создал план выхода из карантина, однако он нуждается в подтверждении правительства и Рады - Кличко

Киев создал план выхода из карантина, однако он нуждается в подтверждении правительства и Рады - Кличко

12:28 27.04.2020
Количество случаев COVID-19 в Киеве выросло на 32, в том числе один летальный - Кличко

Количество случаев COVID-19 в Киеве выросло на 32, в том числе один летальный - Кличко

11:54 27.04.2020
Глава Нацполиции о задержании замглавы КГГА Слончака: вне зависимости от должности за невыполнение требований полицейского будет отвечать

Глава Нацполиции о задержании замглавы КГГА Слончака: вне зависимости от должности за невыполнение требований полицейского будет отвечать

08:43 27.04.2020
Кличко обещает отреагировать на некорректное поведение своего зама Слончака

Кличко обещает отреагировать на некорректное поведение своего зама Слончака

11:24 26.04.2020
В Киеве за минувшие сутки еще у 29 человек диагностировали заболевания COVID-19

В Киеве за минувшие сутки еще у 29 человек диагностировали заболевания COVID-19

19:04 25.04.2020
В Киеве разоблачили злоумышленников, которые переправляли детей за границу под прикрытием суррогатного материнства

В Киеве разоблачили злоумышленников, которые переправляли детей за границу под прикрытием суррогатного материнства

18:39 25.04.2020
Киевский метрополитен возобновит работу не ранее 31 мая

Киевский метрополитен возобновит работу не ранее 31 мая

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики ночью обстреляли украинские позиции под Катериновкой, потерь нет – Минобороны

До конца этой недели могут начать открывать более 280 крытых продуктовых рынков при условии соблюдения мер безопасности – совещание у Зеленского

Киев создал план выхода из карантина, однако он нуждается в подтверждении правительства и Рады - Кличко

Количество случаев COVID-19 в Киеве выросло на 32, в том числе один летальный - Кличко

Глава Нацполиции о задержании замглавы КГГА Слончака: вне зависимости от должности за невыполнение требований полицейского будет отвечать

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинцы ответственно относятся к карантину, кладбища на поминальные дни посетили пока только 13 тыс. человек – совещание у президента

Боевики ночью обстреляли украинские позиции под Катериновкой, потерь нет – Минобороны

До конца этой недели могут начать открывать более 280 крытых продуктовых рынков при условии соблюдения мер безопасности – совещание у Зеленского

В Минобороны Украины начали разработку новой трехлетней антикоррупционной программы

Экс-замгенпрокура Чумак о заключении ВСК о взрывах в Балаклее: не понимаю, зачем запутывать и так непростое расследование

Минцифры запустило на портале "Дия" кабинет гражданина

В мире выявлено свыше 3 млн заражений коронавирусом Covid-19

Самолет МАУ забрал из Майами 259 граждан Украины, в том числе 119 детей - посольство Украины в США

Мэр Ивано-Франковска призывает Кабмин и президента пересмотреть карантинные меры и разрешить работать малому и среднему бизнесу

Российское гражданство в январе-марте получили 108 тыс. украинцев

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА