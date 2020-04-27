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12:30 27.04.2020

Минцифры запустило на портале "Дия" кабинет гражданина

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Минцифры запустило на портале "Дия" кабинет гражданина

Министерство цифровой трансформации Украины запустило на портале "Дия" кабинет гражданина, сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook в понедельник.

По его словам, в частности, там можно будет посмотреть, какие данные имеет государство о физлице: недвижимость, электронные документы, авто, земля, бизнес.

"Если, например, вы владеете квартирой, но данные о ней не отражены в кабинете, это означает, что ее нет в электронном реестре. А право собственности есть только в бумажном виде, в архиве. Отсутствие данных в реестре - это риски рейдерства, и вообще потеря прав собственности, если что-либо произойдет с тем же архивом", - пояснил вице-премьер.

По его словам, список данных будет расширяться.

"Раньше каждое министерство плодило новый реестр как инструмент зарабатывания денег. И чем больший у них беспорядок, тем больше и больше можно зарабатывать. А стоимость поддержки? Вы себе не представляете - сотни миллиардов. При этом техническое состояние реестров было ужасное… Мы выбрали путь уменьшения количества реестров, их "укрупнения" и повышения уровня безопасности", - отметил Федоров.

Теги: #минцифры #дия #кабинет
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