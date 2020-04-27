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12:28 27.04.2020

Количество случаев COVID-19 в Киеве выросло на 32, в том числе один летальный - Кличко

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Количество случаев COVID-19 в Киеве выросло на 32, в том числе один летальный - Кличко

За минувшие сутки в Киеве зарегистрированы 32 новых случая COVID-19, в том числе один летальный, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 32 человека. Двое из них - медики. Один случай за минувшие сутки - к сожалению, летальный. Всего в столице от коронавируса умерли 23 человека. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня - 1220", - сказал Кличко на онлайн-брифинге в понедельник.

Среди заболевших 11 женщин в возрасте от 25 до 68 лет и 21 мужчина в возрасте от 18 до 71 года. 20 из заболевших мужчин - семинаристы Киево-Печерской Лавры.

Один пациент был госпитализирован в Александровскую больницу. Остальные лечатся на самоизоляции под присмотром медиков.

"Мы все надеемся, что динамика заболевания в столице не будет расти. И что мы сможем, наконец, начать вводить послабления. Чтобы бизнес работал, чтобы экономика оживлялась. Чтобы город постепенно возвращался к привычной жизни", - добавил Кличко.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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