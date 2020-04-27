События

11:56 27.04.2020

В мире выявлено свыше 3 млн заражений коронавирусом Covid-19

1 мин читать
В мире выявлено свыше 3 млн заражений коронавирусом Covid-19

В мире по состоянию на утро понедельника выявили более 3 млн подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Согласно информации на сайте Worldometers, который собирает статистику по ситуации с коронавирусом, к понедельнику число зарегистрированных случаев заражения достигло 3 002 887. При этом уже выздоровели свыше 882 тыс. человек. Скончались свыше 207 тыс. человек.

По-прежнему наибольшее число заражений выявлено в США - почти 1 млн человек. Скончались в США свыше 55,4 тыс. человек, выздоровели - более 118 тыс. Также высокое число заражений выявлено в европейских странах - Испании, Италии, Франции, Германии и Британии, а также в Турции.

Теги: #коронавирус #covid_19
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:28 27.04.2020
Количество случаев COVID-19 в Киеве выросло на 32, в том числе один летальный - Кличко

Количество случаев COVID-19 в Киеве выросло на 32, в том числе один летальный - Кличко

12:17 27.04.2020
Гостиницы Турции откажутся от шведского стола после окончания пандемии

Гостиницы Турции откажутся от шведского стола после окончания пандемии

11:52 27.04.2020
Китайский дипломат пригрозил Австралии последствиями в случае расследования по коронавирусу

Китайский дипломат пригрозил Австралии последствиями в случае расследования по коронавирусу

10:31 27.04.2020
Мэр Львова инициирует открытие продуктовых рынков

Мэр Львова инициирует открытие продуктовых рынков

10:19 27.04.2020
Степанов: мы намерены вскоре увеличить количество ПЦР-тестирований в сутки до 8-10 тыс.

Степанов: мы намерены вскоре увеличить количество ПЦР-тестирований в сутки до 8-10 тыс.

09:56 27.04.2020
Кабмин принял постановление об оплате медучреждениям услуг по лечению COVID-19 – Мовчан

Кабмин принял постановление об оплате медучреждениям услуг по лечению COVID-19 – Мовчан

09:52 27.04.2020
Почти четверть всех жертв коронавируса в мире приходится на США

Почти четверть всех жертв коронавируса в мире приходится на США

09:50 27.04.2020
В ВСУ за сутки 6 новых заболевших Covid-19 – командование Медсил

В ВСУ за сутки 6 новых заболевших Covid-19 – командование Медсил

09:49 27.04.2020
Коронавируса в Ухане больше нет, объявили в КНР

Коронавируса в Ухане больше нет, объявили в КНР

09:30 27.04.2020
В Украине за минувшие сутки 392 новых случая Covid-19, 11 ранее заболевших умерли, 24 выздоровели – Минздрав

В Украине за минувшие сутки 392 новых случая Covid-19, 11 ранее заболевших умерли, 24 выздоровели – Минздрав

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики ночью обстреляли украинские позиции под Катериновкой, потерь нет – Минобороны

До конца этой недели могут начать открывать более 280 крытых продуктовых рынков при условии соблюдения мер безопасности – совещание у Зеленского

Киев создал план выхода из карантина, однако он нуждается в подтверждении правительства и Рады - Кличко

Кличко уволил своего заместителя Слончака, ударившего полицейского

Количество случаев COVID-19 в Киеве выросло на 32, в том числе один летальный - Кличко

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинцы ответственно относятся к карантину, кладбища на поминальные дни посетили пока только 13 тыс. человек – совещание у президента

Боевики ночью обстреляли украинские позиции под Катериновкой, потерь нет – Минобороны

До конца этой недели могут начать открывать более 280 крытых продуктовых рынков при условии соблюдения мер безопасности – совещание у Зеленского

В Минобороны Украины начали разработку новой трехлетней антикоррупционной программы

Пока киевское метро не перевозит пассажиров, в нем продолжаются ремонтные работы - Кличко

Потери киевских ТРЦ за первый месяц карантина составили около $50 млн – аналитики

Кличко: Общественный транспорт Киева ежедневно перевозит более 40 тыс пассажиров

Киев создал план выхода из карантина, однако он нуждается в подтверждении правительства и Рады - Кличко

Экс-замгенпрокура Чумак о заключении ВСК о взрывах в Балаклее: не понимаю, зачем запутывать и так непростое расследование

Кличко уволил своего заместителя Слончака, ударившего полицейского

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА